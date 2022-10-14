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Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,5%

13.10.2022, 12:30 8951
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,5%
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-августе 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $17 280,7 млн, что в номинальном выражении больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

В январе-августе 2022 года экспорт товаров составил $5496,5 млн (больше на 8%), импорт - $11 784,2 млн (на 2,9% больше)", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

 
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,5%, далее следуют Кыргызстан - 4%, Беларусь - 3,4% и Армения - 0,1%.
 

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Товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 4,2%

13.10.2022, 20:42 3861
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2022 года составил $15,9 млрд, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2021 года ($15,3 млрд), сообщает Институт экономических исследований Миннацэкономики Казахстана.
 
Экспорт из Казахстана в Россию за январь-август 2022 года вырос на 8,6% - $5,0 млрд.
 
Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как:
 
  • уран - на 97%, или на $256,4 млн (с $264,2 до $520,6 млн);
  • оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 2,5 раза, или на $149,2 млн (с $102,7 до $251,9 млн);
  • телефонные аппараты - рост в 88,6 раза, или на $130,6 млн (с $1,5 до $132,1 млн);
  • вычислительные машины - рост в 215,7 раза, или на $101,7 млн (с $0,5 до $102,2 млн);
  • цинк необработанный - рост в 2,1 раза, или на $84,4 млн (с $75,2 до $159,6 млн);
  • ферросплавы - на 90,1%, или на $77,1 млн (с $85,5 до $162,6 млн);
  • телевизоры, мониторы и проекторы - рост в 312,4 раза, или на $59,7 млн (с $0,2 до $59,9 млн).
 
Наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как:
 
  • руды и концентраты железные - на 73,7%, или на $617,4 млн (с $837,5 до $220,1 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45,7%, или на $159,8 млн (с $349,6 до $189,8 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - на 46,7%, или на $109,3 млн (с $234,1 до $124,8 млн);
  • прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - на 24,8%, или на $101,8 млн (с $410,5 до $308,7 млн);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - на 15,5%, или на $40,7 млн (с $262,3 до $221,6 млн).
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются:
 
  • уран - $520,6 млн (с долей 10,4%);
  • прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - $308,7 млн (6,2%);
  • оксиды и гидроксиды алюминия - $251,9 млн (5,1%);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - $221,6 млн (4,4%);
  • руды и концентраты железные - $220,1 млн (4,4%);
  • прокат плоский из нелегированной стали плакированный - $189,8 млн (3,8%), ферросплавы - $162,6 млн (3,3%);
  • цинк необработанный - $159,6 млн (3,2%);
  • уголь каменный - $151,4 млн (3%);
  • отходы и лом черных металлов - $147,2 млн (3%).
 
Импорт в Казахстан из России за январь-август 2022 года вырос на 2,3% - $11,0 млрд.
 
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как:
 
  • трубы и трубки сварные из черных металлов - рост в 3,8 раза, или на $88,1 млн (с $31,1 до $119,1 млн);
  • пшеница - рост в 2 раза, или на $85,2 млн (с $82,9 до $168,1 млн);
  • руды и концентраты медные - рост в 3,3 раза, или на $72,8 млн (с $32,0 до $104,8 млн);
  • семена подсолнечника - рост в 11,8 раза, или на $71,7 млн (с $6,6 до $78,3 млн);
  • руды и концентраты цинковые - на 86,4%, или на $61 млн (с $70,6 до $131,6 млн);
  • полуфабрикаты из нелегированной стали - на 28,3%, или на $57,4 млн (с $203,1 до $260,4 млн);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - на 30,1%, или на $56,4 млн (с $187,5 до $243,9 млн).

Значительно снижаются импортные поставки таких товаров, как:

  • автомобили легковые - на 70,1%, или на $265,1 млн (с $378,4 до $113,2 млн);
  • вакцины, сыворотки из крови, кровь - на 77%, или на $86 млн (с $111,6 до $25,7 млн);
  • табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 76,9%, или на $61 млн (с $79,4 до $18,4 млн);
  • сахар - на 59,8%, или на $60,3 млн (с $100,8 до $40,5 млн);
  • газ - на 29,6%, или на $55,8 млн (с $188,3 до $132,6 млн).
 
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются:
 
  • полуфабрикаты из нелегированной стали - $260,4 млн (с долей 2,4%);
  • руды и концентраты драгоценных металлов - $243,9 млн (2,2%);
  • прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие - $208,6 млн (1,9%);
  • золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - $197,7 млн (1,8%);
  • нефтепродукты - $191,1 млн (1,7%);
  • кокс и полукокс - $176,6 млн (1,6%);
  • пшеница - $168,1 млн (1,5%);
  • уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - $140,6 млн (1,3%).
 
Напомним, в январе-августе 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил $17 280,7 млн, что в номинальном выражении больше на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

В Казахстане на год заморозили цены на отечественный сахар

13.10.2022, 16:01 6661
В Казахстане на год заморозили цены на отечественный сахар
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана заключило меморандум о стабилизации цен с четырьмя крупнейшими сахарными заводами республики. В ближайшие 12 месяцев установлена единая цена на сахар, сообщает пресс-служба Министерства торговли.
 
Как отметили в ведомстве, меморандум заключен с Аксуским, Меркенским, Коксуским и Таразским заводами.
 

Заводы смогут закупить трехмесячный объем сахара-сырца и обеспечить постоянную переработку в течение года. При этом они возьмут обязательства по фиксированию на год отпускной цены, модернизации заводов, увеличению мощностей хранения и четкому исполнению плана по развитию отрасли", - рассказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили комплексный план по развитию сахарной отрасли.
 
Также импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане, а производство собственного сахара планируется увеличить.
 
Кроме того, было предложено ввести в Казахстане минимальные розничные цены на сахар.
 
Принятые меры направлены на то, чтобы снизить ажиотажный споос на сахар, который возник весной и летом этого года. Цены на продукт выросли, но даже с учетом роста стоимости сахара его почти невозможно было найти в магазинах.
 

Представительство Межгосударственного банка откроется в РК

12.10.2022, 17:25 17761
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан разработали проект соглашения между РК и Межгосударственным банком о представительстве межгосударственного банка в Казахстане.
 
Банк учреждает представительство в Республике Казахстан в представительских целях для содействия эффективному осуществлению деятельности банка в Республике Казахстан, сообщается в документе.
 

Деятельность банка на территории Республики Казахстан определяется действующими международными договорами, соглашением об учреждении, уставом банка, настоящим соглашением, а также соглашениями, заключенными с соответствующими властями, а в случае их отсутствия либо в части, не урегулированной указанными документами, законодательством Республики Казахстан", - отмечается в тексте документа.

 
Также по просьбе банка уполномоченные государственные органы оказывают ему содействие в получении помещений представительства за счет банка, необходимых для деятельности представительства, и оборудования, которое может потребоваться для создания и деятельности представительства, а также в поиске и/или предоставлении подходящего жилья для должностных лиц и сотрудников представительства.
 
Порядок и условия владения и пользования предоставленными представительству помещениями определяются отдельными договорами между соответствующими властями и банком.
 
Согласно тексту документа, представительство пользуется правами юридического лица на территории Республики Казахстан и правомочно:
 
  • осуществлять представительские функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, исключающие ведение банковской и (или) инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе любые операции с цифровыми валютами (криптовалютами).
  • арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться указанным имуществом;
  • выступать в судебных и арбитражных органах. На территории Республики Казахстан за банком, в том числе действующим через представительство, признаются те же процессуальные права для защиты своих интересов, которые закреплены законодательством Республики Казахстан за юридическими лицами;
  • совершать другие действия, направленные на достижение целей банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
Также подчеркивается, что банк освобождается от любых налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых на территории Республики Казахстан, за исключением тех, которые представляют собой плату за конкретные виды обслуживания и освобождение товаров от обложения импортными таможенными пошлинами.
 
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
 

Выгодополучателей майнинга в Казахстане не знаем - Минэнерго

12.10.2022, 15:16 20171
Выгодополучателей майнинга в Казахстане не знаем - Минэнерго
Фото: unsplash.com
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах мажилиса заявил, что его ведомство не знает выгодополучателей майнинга в Казахстане.
 

Бенефициаров по компаниям Министерство энергетики точно не знает, наш вопрос в этой компетенции был связан с тем, чтобы организовать допуск соответствующих органов, чтобы он мог зайти на объект, посмотреть, сколько он потребляет электроэнергии, сколько на счетчике потреблено. В рамках совместной рабочей группы мы всю эту информацию предоставляли", - цитирует Нурмаганбетова агентство KazTag.

 
По его словам, компании, которые осуществляют майнинговую деятельность, обязаны информировать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
 

Они предоставляют данные о своей компании, данные об учредителях, данные о своей производственной площадке, майнинговой ферме, где это работает, показывают оборудование, когда у них закуплено, привезено, оплачены ли пошлинные налоги при ввозе этого оборудования. То есть полная информация предоставляется, и только так отныне майнинг будет работать. По последней информации, которой я лично владею, порядка 50 компаний, которые уведомили Министерство цифрового развития о том, что они являются компаниями, осуществляющими майнинговую деятельность. В МЦРИАП есть полная информация о том, что за эти компании и сколько мощностей они планируют производить", - cообщил вице-министр.

 
Он добавил, что из 150 компаний, которые осуществляли эту деятельность, треть прекратила деятельность.
 

Простыми словами, майнинг ушел или уехал в другую страну и так далее. Порядка 50 - официально зарегистрированные майнинговые компании. И, соответственно, остаются те, кто был идентифицирован как нелегальный майнинг. У них есть какие-то вопросы, связанные с завозом оборудования, как они потребляют, где работают", - заявил замглавы Минэнерго.

 
Он напомнил, что в законопроекте предусматривается потребление майнинговыми компаниями электроэнергии по квоте.
 

Какая это будет квота, 300 или 400 МВ, определит системный оператор. Майнинг как высокодоходная деятельность может платить более высокую цену за электроэнергию, эти 300 или 400 МВ выйдут на биржу и будут по аукциону платить более высокую цену", - сообщил спикер.

 
При этом он исключил риски наложения санкций в связи с сотрудничеством казахстанских майнеров с российской стороной.
 

Майнинг как деятельность разрешен, закон о цифровых активах принимается. Если у нас есть квота 400 МВ - пусть потребляют. Если же им не хватило, они могут покупать электроэнергию из-за рубежа, у нас запретов нет. Если майнинговые компании хотят потреблять электроэнергию из России, это их дело. Компания сама будет оценивать риски, это ее право. Рисков на государство нет", - заверил вице-министр.

 
Касательно вопроса дефицита спикер заявил, что он решается не только ветряками и солнечными панелями.
 

Для того чтобы ликвидировать дефицит, должна работать энергосистема. Разрабатывается энергобаланс, мы видим, что потребление в Казахстане растет, растет население, промышленность, и перед Казахстаном стоит задача по строительству мощностей. Это не быстрый вопрос, быстро ликвидировать дефицит не получится, на это уходит время", - добавил Нурмаганбетов.

 
При этом за электроэнергию майнеры, по его словам, будут платить дороже.
 
Напомним, ранее депутаты мажилиса одобрили проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан". Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
 
Также сообщалось, что в Казахстане с 1 января 2023 года будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Ее градация будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии.
 
Ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил, что цифровые майнеры способны платить рыночную цену за газ.
 
После того, как майнерам снова разрешили работать в Казахстане, было решено увеличить для них налоговую нагрузку. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.
 
Чтобы заниматься майнингом, компания должна быть зарегистрированной, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ею куплено и является ее собственностью.
 
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.
 
По данным Fitch, нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора.
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
 

Ресурсы товарного газа в Казахстане увеличат более чем на 7 миллиардов кубометров

12.10.2022, 14:56 20816
Ресурсы товарного газа в Казахстане увеличат более чем на 7 миллиардов кубометров
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы комплексного развития газовой отрасли страны обсудили сегодня в правительстве под руководством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает primeminister.kz.
 
На совещании был рассмотрен прогноз обеспеченности газом до 2030 года, а также меры стимулирования разработки новых газовых месторождений и увеличения производства товарного газа.
 

В ближайшее время в стране будет внедрен улучшенный модельный контракт на недропользование, предусматривающий ряд регуляторных и фискальных преференций. Это позволит активизировать реализацию действующих и перспективных проектов в газовой отрасли, а также увеличить ресурсную базу товарного газа минимум на 7,7 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

 
Вместе с тем правительство прорабатывает вопрос применения стимулирующих цен закупа газа, что обеспечит дополнительный прирост его добычи в объеме от 1 до 3 млрд кубометров.
 
Смаилов одобрил подходы Министерства энергетики и АО "НК "QazaqGaz" к развитию ресурсной базы страны и поручил активизировать комплексную работу в данном направлении.
 
Также были обсуждены вопросы газификации северных и восточных регионов страны. Алихан Смаилов поручил детально проработать возможные технические варианты и подготовить соответствующую дорожную карту.
 
Напомним, по данным агентства Ranking.kz, Казахстан входит в топ-50 стран по использованию и потреблению природного газа.
 

 

Схемы формирования общего биржевого рынка стран ЕАЭС рассмотрели в ЕЭК

12.10.2022, 13:41 22001
Схемы формирования общего биржевого рынка стран ЕАЭС рассмотрели в ЕЭК
Фото: eec.eaeunion.org
Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Формирование общего биржевого рынка товаров Евразийского экономического сообщества в части оказания расчетно-клиринговых и логистических услуг рассмотрели члены Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
В совещании приняли участие представители бирж, расчетно-клиринговых организаций и операторы товарных поставок стран Союза, а также Республики Узбекистан как государства-наблюдателя при ЕАЭС.
 
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сегодня работа по формированию биржевого рынка товаров ЕАЭС выходит на первый план.
 

Перед нами стоит задача стыковки национальных бирж, чтобы наши биржи сами формировали цены, а не ориентировались на Запад", - отметил Глазьев.



Участники совещания констатировали, что практика оказания расчетно-клиринговых услуг на товарных биржах стран Союза имеет определенные отличия. Так, на биржах Казахстана и России созданы клиринговые организации, которые оказывают услуги по проведению расчетов по совершенным сделкам, причем клиринговые организации в России подлежат обязательной аккредитации в Центробанке России. Белорусская универсальная товарная биржа оказывает услуги по проведению расчетов самостоятельно.
 
Практика оказания логистических услуг на товарных биржах государств Союза также имеет свои особенности. Так, в России создан институт операторов поставок, аккредитованных в Центробанке России, для оказания логистических услуг на товарных биржах. В Беларуси логистические услуги по биржевым сделкам оказывают организации, зарегистрированные в реестре биржи, в Казахстане для поставок биржевых товаров используется инфраструктура участников сделок.

 

По итогам обсуждения представители бирж, расчетно-клиринговых и логистических организаций стран Союза отметили, что существующая практика позволяет проводить расчеты и поставку товаров по биржевым сделкам с участием нерезидентов из государств ЕАЭС и не препятствует формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. В то же время участники совещания подчеркнули, что необходимо согласовать отдельные технические и организационные условия", - сообщается на сайте организации.

 
Следующее заседание рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС пройдет в ноябре.
 
Для справки:
 
Рабочая группа по вопросам формирования общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС была создана в апреле 2021 года. В нее вошли представители уполномоченных органов стран союза, бирж и производителей биржевых товаров государств-членов, а также представители комиссии. Формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено стратегией-2025. Концепцию формирования общего биржевого товарного рынка союза планируется утвердить до середины 2023 года, а программу ее реализации - до 31 декабря 2024 года.
 

Казахстан входит в топ-50 стран по использованию и потреблению природного газа

12.10.2022, 13:27 22701
Казахстан входит в топ-50 стран по использованию и потреблению природного газа
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан входит в топ-50 стран по общему использованию природного газа, а также по потреблению газа на душу населения, сообщает Ranking.kz.
По данным агентства, к началу текущего года протяженность уличной газовой сети в РК составила 34,8 тысячи км - на 6,6% больше, чем годом ранее. За год добавилось 2,3 тысячи км сетей, выбыло 13,9 км. 74,1 км сетей нуждаются в ремонте, 103 км было отремонтировано за 2021 год.
 

С 2010 по 2021 год за счет государственного бюджета было реализовано свыше 1,3 тысячи проектов газификации, построено более 18 тысяч км газораспределительных сетей в регионах. В частности, в декабре 2019 года было завершено строительство и введен в эксплуатацию первый этап магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту Кызылорда - Астана протяженностью 1,06 тысячи километров", - информирует агентство.


 
На 1 января 2022 года уровень газификации населения страны достиг 53,1%, доступ к природному газу получили 9,8 млн человек. Объемы потребления газа на внутреннем рынке выросли на 106% - с 9 млрд до 18,6 млрд кубометров.
 
Между тем, согласно аналитическим данным Index Mundi, среди 213 стран природным газом в 2020 году пользовались жители только 144 государств. Среди них Казахстан находился на 43-м месте по общему объему потребляемого газа (15,4 млрд кубометров за год) и на 41-м месте - по объему газа, потребляемого на душу населения (805,1 кубометров за год). Объем подушевого потребления в РК больше, чем для жителей таких стран СНГ, как Армения, Молдова, Украина, Кыргызстан и Таджикистан.

 

Цены на газ и соотношение тарифов в секторе и зарплат в РК - самые благоприятные среди всех стран Европы", - подчеркивает Ranking.

 
В настоящее время в Казахстане значительно сокращен (с 8 до 5) перечень документов, необходимых при получении технических условий для подключения к газу.
 

ЕЭК продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию ЕАЭС

11.10.2022, 15:50 36871
ЕЭК продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию ЕАЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1 апреля 2023 года, сообщает Комитет государственных доходов РК.
 
Решение вступило в силу 10 октября.
 

В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 килограмма не подлежат обложению таможенными платежами", - сообщается в пресс-релизе КГД.

 

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