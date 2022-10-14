Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 4,5%

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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах мажилиса заявил, что его ведомство не знает выгодополучателей майнинга в Казахстане.
Бенефициаров по компаниям Министерство энергетики точно не знает, наш вопрос в этой компетенции был связан с тем, чтобы организовать допуск соответствующих органов, чтобы он мог зайти на объект, посмотреть, сколько он потребляет электроэнергии, сколько на счетчике потреблено. В рамках совместной рабочей группы мы всю эту информацию предоставляли", - цитирует Нурмаганбетова агентство KazTag.
По его словам, компании, которые осуществляют майнинговую деятельность, обязаны информировать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Они предоставляют данные о своей компании, данные об учредителях, данные о своей производственной площадке, майнинговой ферме, где это работает, показывают оборудование, когда у них закуплено, привезено, оплачены ли пошлинные налоги при ввозе этого оборудования. То есть полная информация предоставляется, и только так отныне майнинг будет работать. По последней информации, которой я лично владею, порядка 50 компаний, которые уведомили Министерство цифрового развития о том, что они являются компаниями, осуществляющими майнинговую деятельность. В МЦРИАП есть полная информация о том, что за эти компании и сколько мощностей они планируют производить", - cообщил вице-министр.
Он добавил, что из 150 компаний, которые осуществляли эту деятельность, треть прекратила деятельность.
Простыми словами, майнинг ушел или уехал в другую страну и так далее. Порядка 50 - официально зарегистрированные майнинговые компании. И, соответственно, остаются те, кто был идентифицирован как нелегальный майнинг. У них есть какие-то вопросы, связанные с завозом оборудования, как они потребляют, где работают", - заявил замглавы Минэнерго.
Он напомнил, что в законопроекте предусматривается потребление майнинговыми компаниями электроэнергии по квоте.
Какая это будет квота, 300 или 400 МВ, определит системный оператор. Майнинг как высокодоходная деятельность может платить более высокую цену за электроэнергию, эти 300 или 400 МВ выйдут на биржу и будут по аукциону платить более высокую цену", - сообщил спикер.
При этом он исключил риски наложения санкций в связи с сотрудничеством казахстанских майнеров с российской стороной.
Майнинг как деятельность разрешен, закон о цифровых активах принимается. Если у нас есть квота 400 МВ - пусть потребляют. Если же им не хватило, они могут покупать электроэнергию из-за рубежа, у нас запретов нет. Если майнинговые компании хотят потреблять электроэнергию из России, это их дело. Компания сама будет оценивать риски, это ее право. Рисков на государство нет", - заверил вице-министр.
Касательно вопроса дефицита спикер заявил, что он решается не только ветряками и солнечными панелями.
Для того чтобы ликвидировать дефицит, должна работать энергосистема. Разрабатывается энергобаланс, мы видим, что потребление в Казахстане растет, растет население, промышленность, и перед Казахстаном стоит задача по строительству мощностей. Это не быстрый вопрос, быстро ликвидировать дефицит не получится, на это уходит время", - добавил Нурмаганбетов.
При этом за электроэнергию майнеры, по его словам, будут платить дороже.
Напомним, ранее депутаты мажилиса одобрили
проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан". Новый законопроект направлен на развитие рынка цифровых активов, регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов.
Также сообщалось, что в Казахстане с 1 января 2023 года будет применяться
прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Ее градация будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии.
Ранее глава Минэнерго Болат Акчулаков заявил
, что цифровые майнеры способны платить рыночную цену за газ.
После того, как майнерам снова разрешили
работать в Казахстане, было решено увеличить
для них налоговую нагрузку. Одно из предложений - привязать ставку налога к стоимости криптовалюты.
Чтобы заниматься майнингом, компания должна быть зарегистрированной, быть налогоплательщиком и, самое главное, эксплуатировать то оборудование, которое ею куплено и является ее собственностью.
Ранее президент РК поручил
Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.
По данным Fitch, нерегулируемый майнинг несет риски
для энергетического сектора.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал
цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.