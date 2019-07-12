"КазТрансГаз Аймак" незаконно выставил предпринимателям Атырау дополнительные счета на 45 млн тенге

Атырау. 11 июля. Kazakhstan Today - "КазТрансГаз Аймак" незаконно начислил предпринимателям Атырау 45 млн тенге за перерасход товарного газа, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, АО "КазТрансГаз Аймак" использовало калькуляцию перерасхода, выгодную для себя, а предприниматели были вынуждены соглашаться с налагаемыми суммами под угрозой отключения газа.
Согласно требованиям приказа №96 министра энергетики РК "Об утверждении Правил розничной реализации и пользования товарным и сжиженным нефтяным газом", коэффициент 1,5 должен был применять за перерасход товарного газа. Однако данный коэффициент применялся на весь употребленный газ.
В целом с ноября по декабрь 2018 года на 800 предпринимателей незаконно начислена сумма в размере 45 млн тенге. По акту прокуратуры незаконные суммы аннулированы, защищены права предпринимателей", - отметили в надзорном ведомстве.
Также в прокуратуре отметили, что два ответственных сотрудника акционерного общества привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что "КазТрансГаз Аймак" вернет потребителям средства, полученные от необоснованного начисления поправочного коэффициента.
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