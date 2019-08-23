СМИ: "Пассажирские перевозки" могут передать в управление иностранной компании

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки", дочернюю структуру национальной компании "Казахстан темир жолы", могут передать в управление немецким специалистам, передает Kazakhstan Today.
Управлять перевозками доверят представителям компании "Дойче Бан". Причем немцы якобы могут зайти на рынок уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает inbusiness.kz.
В пресс-службе "КТЖ" эту информацию телеканалу не подтвердили и не опровергли.
Ранее сообщалось, что в РК с 1 сентября отменят штраф за возврат железнодорожных билетов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства