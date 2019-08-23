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СМИ: "Пассажирские перевозки" могут передать в управление иностранной компании

22.08.2019, 17:19 6940
Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки", дочернюю структуру национальной компании "Казахстан темир жолы", могут передать в управление немецким специалистам, передает Kazakhstan Today.
 
Управлять перевозками доверят представителям компании "Дойче Бан". Причем немцы якобы могут зайти на рынок уже в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает inbusiness.kz.
 
В пресс-службе "КТЖ" эту информацию телеканалу не подтвердили и не опровергли.
 
Ранее сообщалось, что в РК с 1 сентября отменят штраф за возврат железнодорожных билетов.
 

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