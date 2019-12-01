Глазьев оценил разницу в интеграции между Арменией и Киргизией с ЕАЭС и Украиной с ЕС

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Москва. 30 ноября. Kazakhstan Today - Министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на проходящей в Москве XIV ежегодная международная конференция "Евразийская экономическая интеграция" оценил разницу в экономическом эффекте от интеграции Армении и Киргизии в ЕАЭС и Украины в ЕС, передает Kazakhstan Today.

У нас есть исторически уникальный пример - три государства присоединились к интеграционным структурам: Армения и Киргизия вступили в ЕАЭС, а Украина присоединилась к Ассоциации с ЕС. С тех пор прошло 5 лет, и сегодня можно сравнивать итоги интеграции этих стран. За этот период времени ВВП Армении вырос на 34%, Киргизии на 35%, в Украине он упал на 10%. Промышленное производство в Армении выросло на 57%, в Киргизии на 25%, в Украине упало на 22%. Инвестиции в Армении выросли на 57%, в Киргизии на 25%, в Украине - упали на четверть. Во внешнеторговой деятельности экспорт из Армении увеличился на 67% (импорт на 14%), в Киргизии экспорт вырос на 9%, в Украине упал на одну треть", - рассказал С. Глазьев.

По его информации, расчеты, сделанные пять лет назад, о том, что позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС составит одну треть макроэкономических показателей, а неучастие - минус четверть - подтвердились и интеграция оказалась даже более продуктивной, чем предполагалось.

Интеграция в ЕС принесла Украине экономическую катастрофу, о чем свидетельствует то обстоятельство, что количество работающих людей в стране сократилось на 4 миллиона. Потери от того, что Украину оторвали от интеграции в ЕАЭС для самой Украины, для России и всего пространства СНГ оценивается от $70 млрд до $150... ущерб от свертывания кооперативных связей достигает порядка $400 млрд", - отметил министр ЕЭК, подчеркнув, что это вообще негативно сказывается на интеграции в ЕАЭС.

При этом С. Глазьев отметил, что к 2030 году планируется только за счет интеграции получить прирост в текущих ценах до $210 млрд, прирост валового продукта составит 13%, а развитие производственных кооперативов - $100 млрд, внешние инвестиции достигнут $90 млрд.

Министр ЕЭК подчеркнул роль инвестиций в росте производства на примере Китая.

Китай, который одновременно с нами начинал переход к рыночной экономике сегодня производит в 10 раз больше, чем 30 лет назад, потому что объем инвестиций у него был в 30 раз больше, чем был 10 лет назад, для того чтобы этот объем инвестиций профинансировать, китайские денежные власти увеличили объем кредитов реальному сектору в 15 раз. Поэтому ответ на вопрос, почему у нас нет развития, - потому что нет инвестиций, это очевидно. Их уровень на треть меньше, чем был в Советском Союзе. А нет инвестиций, потому что нет кредита, как вы понимаете, а нет кредита, потому что мы живем по рецептам Международного валютного фонда", - пояснил министр.

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