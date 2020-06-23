Нацбанк намерен сохранить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23.06.2020 года цена марки Brent составила $42,23 за баррель) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.