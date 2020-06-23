Нацбанк намерен сохранить пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан опубликовал проект постановления "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", передает Kazakhstan Today.
Установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций для: 1) доллара США - 6 тенге, 2) евро - 7 тенге", - говорится в проекте постановления НБРК.
Напомним, данные пределы отклонения были установлены Нацбанком 19 марта текущего года.
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