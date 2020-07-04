КГД рассказал об аптеках, скрывающих доходы

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today -Реализация медикаментов не облагается НДС, поэтому оборот лекарств не входит в систему прослеживаемости товаров, позволяющей проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. Поэтому анализ построен на показателях онлайн- ККМ, по которым можно отслеживать, какую выручку получила аптека за определенный период, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, только за первые 2 недели лета, казахстанские аптеки заработали свыше 10 миллиардов тенге.

Всего по республике 3527 предпринимателей, зарегистрировали 7674 онлайн-ККМ (контрольно-кассовые машины), с указанием вида деятельности - аптека. Необходимо отметить, что внедрение онлайн-ККМ позволяет проводить мониторинг суммы оборотов, не дожидаясь налоговой отчетности. Также выявляются предприниматели, не применяющие ККМ при расчетах за произведенную реализацию.

К примеру, установлено, что 868 владельцев аптек вовсе не применяют онлайн-ККМ, при этом деятельность свою не приостанавливали. 239 аптек выбивают чеки в определенные дни, в некоторые дни онлайн-ККМ не используется, то есть выручка по нулям. 99 аптек, дневная выручка которых составляет менее 5000 тенге. Есть аптеки, которые каждый день отражают одну и ту же выручку, например, ровно 700 или 1000 тенге", - сообщили в пресс-службе КГД.

В итоге реальные обороты отразили 60%, или 2137 аптек из 3527.

В этой связи Комитет государственных доходов призывает граждан проявить гражданскую активность, требуя чеки при каждой покупке товаров, работ и услуг.

Начиная с 13 мая, комитет запустил ежегодную акцию "Требуй чек - выиграй приз!". Где за отправленные чеки, участники акции могут моментально получить деньги на баланс мобильного телефона. Если покупателю не выдали чек, то он может направить жалобу через мобильное приложение, в случае ее подтверждения он получит гарантированные денежные средства на баланс мобильного телефона.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации на лекарственном рынке страны и обеспечении аптек и медицинских организаций медикаментами. По его словам, основной ажиотаж сейчас связан с розничной сетью аптек. При этом, как отметила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в медорганизации Казахстана отгружают лекарственные средства в достаточном количестве

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