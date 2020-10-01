В Карагандинской области монополистов обязали вернуть потребителям более 4,5 млрд тенге

Караганда. 30 сентября. Kazakhstan Today - Департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области по итогам 2019 года проведен анализ 232 отчетов об исполнении тарифных смет, 42 отчетов об исполнении инвестиционных программ 112 субъектов естественных монополий, передает Kazakhstan Today.

По итогам проведенных анализов в целях защиты прав потребителей приняты решения об утверждении временных компенсирующих тарифов субъектам естественных монополий на общую сумму более 4,5 млрд тенге, в том числе по услугам:

- по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией на сумму - 1 120 926 тыс. тенге;

- по передаче электрической энергии на сумму - 1 378 906 тыс. тенге;

- водоснабжения на сумму - 828 598 тыс. тенге;

- водоотведения на сумму - 1 175 311 тыс. тенге;

Данные компенсирующие тарифы у субъектов образовались в том числе в связи с неисполнением ряда мероприятий утвержденных инвестиционных программ и тарифных смет и будут возмещаться потребителям в течение одного года.

Ранее сообщалось, что департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы обязал монополистов вернуть потребителям 29 млрд тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства