Мамин отчитался перед главой государства об итогах социально-экономического развития страны

Акорда

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития страны за 9 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

Аскар Мамин доложил о положительной динамике в ряде отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, объемы строительства увеличились на 10,5%, ввод жилья - на 9%, или порядка 9,6 млн квадратных метров. В сельском хозяйстве рост составил 5%. Золотовалютные резервы Казахстана и активы Национального фонда на 1 октября достигли $91,1 млрд, сообщает пресс-служба Акорды.

По словам главы правительства, в сентябре началось восстановление активности в сфере услуг: в сравнении с августом торговля выросла на 2,7%, связь - на 1,3%, транспорт и складирование - на 1,2%. Рост сектора услуг свидетельствует об активизации малого и среднего бизнеса, что способствует созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния граждан.

Премьер-министр отчитался об итогах состоявшейся 11-12 октября рабочей поездки в Абу-Даби. В ходе данной поездки нашли практическое воплощение договоренности, достигнутые в ходе официального визита главы государства в ОАЭ в январе текущего года.

Так, правительства двух стран подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству, который предполагает реализацию 21 проекта на $6,1 млрд. Документ предусматривает создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и на перспективных внешних рынках.

Глава государства отметил усилия правительства по обеспечению положительной динамики экономического развития, а также поручил премьер-министру держать под строгим контролем эпидемиологическую ситуацию в стране, чтобы избежать негативного влияния масштабного распространения коронавируса за рубежом на здоровье казахстанцев, работу малого и среднего бизнеса и на развитие экономики в целом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства