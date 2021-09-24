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Страны ЕАЭС планируют развивать сотрудничество в области авиастроения

23.09.2021, 16:19 5590
Страны ЕАЭС планируют развивать сотрудничество в области авиастроения
Фото: Facebook
НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Страны ЕАЭС планируют развивать промышленное сотрудничество в области гражданского авиастроения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом сегодня на брифинге сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. 
 

Сотрудничество стран Евразийского экономического союза в области гражданского авиастроения получит новый импульс развития. Государства евразийской пятерки будут вместе вырабатывать предложения по обеспеченности стран ЕАЭС авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения в разрезе типов самолетов, обмениваться информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих в сфере авиастроения, в том числе в целях импортозамещения в высокотехнологичной промышленности. Также страны сформируют евразийскую технологическую платформу в области гражданского авиастроения", - рассказал Камалян.

 

Кооперационное сотрудничество в авиастроении для государств ЕАЭС - безусловный приоритет. И речь здесь не только о прямых экономических выгодах для всех участников промышленных цепочек. Этой работой мы еще больше объединяем наши государства, по максимуму задействуя их научно-технический потенциал". 

 
Сегодня члены консультативного комитета также одобрили планы по реализации основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года и по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.
 
Рассмотрен также порядок формирования сравнительного рейтинга экспортных процедур, осуществляемых в государствах Союза в отношении ювелирной продукции, драгоценных металлов и камней.
 
Комментируя итоги исследования, министр подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в промышленном секторе ЕАЭС, диктует странам необходимость дальнейшего углубления отраслевого сотрудничества, которое будет способствовать наращиванию взаимной торговли. 
 
Следующее заседание Консультативного комитета по промышленности пройдет в ноябре этого года. 

Ранее официальный представитель ЕЭК Ия Малкина заявила, что Комиссия прогнозирует быстрое восстановление деловой активности в странах Союза

Все тезисы, озвученные Малкиной на брифинге, можно прочитать здесь.  
 

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