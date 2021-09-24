Страны ЕАЭС планируют развивать сотрудничество в области авиастроения

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НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Страны ЕАЭС планируют развивать промышленное сотрудничество в области гражданского авиастроения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сегодня на брифинге сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Сотрудничество стран Евразийского экономического союза в области гражданского авиастроения получит новый импульс развития. Государства евразийской пятерки будут вместе вырабатывать предложения по обеспеченности стран ЕАЭС авиационной техникой на основе прогнозных балансов спроса и предложения в разрезе типов самолетов, обмениваться информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих в сфере авиастроения, в том числе в целях импортозамещения в высокотехнологичной промышленности. Также страны сформируют евразийскую технологическую платформу в области гражданского авиастроения", - рассказал Камалян.

Кооперационное сотрудничество в авиастроении для государств ЕАЭС - безусловный приоритет. И речь здесь не только о прямых экономических выгодах для всех участников промышленных цепочек. Этой работой мы еще больше объединяем наши государства, по максимуму задействуя их научно-технический потенциал".

Сегодня члены консультативного комитета также одобрили планы по реализации основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года и по повышению уровня обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.

Рассмотрен также порядок формирования сравнительного рейтинга экспортных процедур, осуществляемых в государствах Союза в отношении ювелирной продукции, драгоценных металлов и камней.

Комментируя итоги исследования, министр подчеркнул, что ситуация, сложившаяся в промышленном секторе ЕАЭС, диктует странам необходимость дальнейшего углубления отраслевого сотрудничества, которое будет способствовать наращиванию взаимной торговли.

Следующее заседание Консультативного комитета по промышленности пройдет в ноябре этого года.









Все тезисы, озвученные Малкиной на брифинге, можно прочитать здесь

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