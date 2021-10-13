Минэнерго прогнозирует стабилизацию цен на дизтопливо

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НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - В Казахстане цены на дизельное топливо будут стабилизированы. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра, средняя цена на дизтопливо за 9 месяцев текущего года составляла 188 тенге за литр.

Но при этом в последнее время разбег цен стал очень существенным от 208 тенге за литр до 330. При этом надо отметить, что уже в 2019 году летнее дизельное топливо стоило порядка 193 тенге за литр. Аналогичная цена в 2021 году у нас складывалась, как и в 2020 году, она составила в среднем по году порядка 188 тенге за литр", - сказал Асет Магауов.

Вице-министр также подчеркнул, что зимнее дизтопливо "исторически стоило дороже летнего". В 2019-2020 годах цена за литр зимнего дизельного топлива колебалась в диапазоне 255-270 тенге за литр.

Мы ожидаем, что по мере стабилизации ситуации с поставками ситуация с ценами также будет стабилизироваться", - отметил он.

По его информации, в 2021 году ожидаемое производство дизтоплива является максимальным с 2015 года и составит 4,9 млн тонн. При этом на производство повлияли внеплановые остановки Атырауского НПЗ в начале года, который за 8 месяцев произвел на 239 тыс. тонн меньше утвержденного плана.

Одновременно в этом году зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива. В августе и сентябре оно составило по 520 тыс. тонн. Причину Минэнерго видит в низких ценах на внутреннем рынке Казахстана по сравнению с соседними странами.

Низкие цены на дизельное топливо привели к тому, что, начиная с августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться . Если в начале августа мы имели порядка 250 тыс. тонн запасов дизельного топлива, то к концу сентября запас дизтоплива был на уровне 200 тыс. тонн. Импорт за лето составил всего 26 тыс. тонн", - сказал вице-министр.





Дополнено: в ходе брифинга вице-министр энергетики отметил, что один из крупных поставщиков дизтоплива в Казахстан смог обеспечить ценовой коридор минимальных цен на летнее дизельное топливо и межсезонное от 230 тенге за литр на границе, и на зимнее дизтопливо 270 тенге за литр, отметив, что многие другие поставщики привозят дороже.





Отвечая на вопрос, насколько точно снизится цена, он отметил, что процент никто сказать не может.





Это же рынок. Здесь нам необходимо обеспечить, чтобы дизель заходил в Казахстан. И если бы у нас были стабильные поставки ежемесячные, можно было по более низким ценам импортировать. А когда мы идем на спотовый рынок и начинаем перекупать все, что можно, мы получаем такие высокие цены. Конъюнктура будет зависеть от многих факторов, в том числе от импортной цены и спроса на внутреннем рынке", - пояснил он.





Вице-министр отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается большой разбег цены на летнее и межсезонное дизельное топливо.





Разбег начинается от 208 до 330 тенге. Это так же, как когда бывают валютные колебания, там широкий диапазон бывает. По мере увеличения поставок импортных и стабилизации поставок на внутреннем рынке, мы ожидаем, что этот диапазон будет сужаться. Соответственно, таких заоблачных цен, которые мы видим (330 тенге), по межсезонному ДТ не должно быть. Я думаю, что они пойдут на существенное снижение. Тем более то, что мы импортные поставки организовали с РФ, у них поставки привязаны к их экспортной цене на Европу. Плюс это тоже коммерческие структуры, и они пользуются спросом на казахстанском рынке и пытаются еще премию заработать", - сказал он.





По прогнозу вице-министра, от 330 тенге цена будет только снижаться.



