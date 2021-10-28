Минэнерго до конца года определит маршруты газификации северных и восточных регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики Казахстана до конца года выберет наиболее выгодный маршрут для газификации северных и восточных регионов республики, заявил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам Журебекова, в настоящее время остро стоит вопрос о газификации негазифицированных областей: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской.
В настоящее время у нас работает совместная рабочая группа с Газпромом и с КазТрансГазом, мы сегодня занимаемся расчетами и в ближайшее время, до конца текущего года, у нас стоит задача по определению наиболее выгодного для нашей страны маршрута газификации этих регионов", - отметил первый вице-министр энергетики, добавив, что как только вариант будет определен, министерство займется источниками финансирования.
Также, как сообщил Журебеков, по стране уровень газификации на сегодняшний день составляет 54,3%.
Ежегодно выделяются определенные бюджетные средства по программе для газификации регионов. В этом году порядка 51 млрд тенге предусмотрено на =газификацию 13 регионов - порядка 135 тыс. человек получат доступ к газу", - сказал также первый вице-министр энергетики.
Как сообщалось ранее, министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях, на что Александр Новак ответил, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения.
Также напомним, что в ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии.