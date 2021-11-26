Токаев поручил акиму ВКО обеспечить население углем

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона за десять месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму области продолжить работу, направленную на обеспечение бесперебойных поставок тепла и электроэнергии в отопительный сезон, снабжение населения углем, а также увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

По словам акима, в регионе продолжается кампания по вакцинации населения. В частности, 100% жителей, подлежащих вакцинации, уже получили первый компонент. До 7 декабря планируется завершить вакцинирование граждан вторым компонентом, сообщает Акорда.

Президента также проинформировали о развитии агропромышленного комплекса области. По данным акима, к 2022 году планируется увеличить экспорт сельхозпродукции в четыре раза.

Главе государства было доложено о работе недавно открытого завода "Ульба-ТВС". Предприятие, на котором создается 140 новых рабочих мест, будет выпускать оборудование для предприятий энергетической отрасли. На заводе будет производиться до 200 тонн уранового топлива в год.