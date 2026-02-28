27.02.2026, 13:16 44261
Глава Минэнерго прокомментировал сроки запуска строительства ГПЗ и четвертого НПЗ в Казахстане
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода может начаться в 2027-2028 годах после завершения предпроектной подготовки. По его словам, по ГПЗ на Карачаганаке пока ведется разработка документации, передает корреспондент агентства.
В кулуарах Акорды министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова спросили о предположительных сроках начала строительства четвертого НПЗ в Казахстане. Он ответил, что строительство может начаться в 2027-2028 годах.
Если проводить аналогию с расширением Шымкентского НПЗ, подготовка предпроектной документации занимает около двух лет", - сказал глава Минэнерго.
Министр также высказался о строительстве ГПЗ на Карачаганаке.
В этом году мы приступили к проектным документам (...) Но в этом году я сомневаюсь, что начнется физическое строительство", - прокомментировал Аккенженов.
Ранее вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев сообщил, что предварительная стоимость строительства нового НПЗ составляет порядка 10 млрд долларов.
27.02.2026, 16:35 33026
Казахстан готов создать условия для работы сербских предпринимателей - Токаев
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для средств массовой информации заявил что, республика готова создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей, сообщает Акорда.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний. Очевидно, что наши экономические возможности позволяют достичь большего. Мы нацелены на расширение объемов товарооборота и реализацию перспективных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Считаю, что это должно стать приоритетным направлением работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", - полагает он.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в состав делегации президента Александа Вучича вошли крупные сербские предприниматели, которые приняли участие в заседании казахстанско-сербского делового совета.
Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности", - сказал президент.
Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере атомной энергетики.
Отмечена стратегическая важность тотального внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтверждена готовность к совместной работе в этом вопросе", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, значительный потенциал для укрепления связей имеется в сельском хозяйстве. Также президент пожелал успешного проведения выставки EXPO, которая в следующем году пройдет в Сербии. Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.
В свою очередь сербский лидер сообщил, что с большим интересом следил за соревнованиями международного турнира UAE SWAT Challenge 2026, в котором принимали участие казахстанские и сербские команды. В этом контексте он попросил главу государства оказать содействие в подготовке сотрудников специальных подразделений.
Ранее в Акорде состоялись переговоры президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Сербия Александра Вучича с участием официальных делегаций двух стран.
27.02.2026, 15:55 38151
Великобритания заключила с Казахстаном соглашение о поставках критически важных минералов
Лондон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила о заключении соглашения с Казахстаном о поставках критически важных минералов на фоне стремления западных стран диверсифицировать свои цепочки поставок и снизить зависимость от Китая, сообщает politico.eu.
Центральная Азия является важным регионом с огромным потенциалом для стимулирования экономического роста", - заявила Купер.
По ее словам, эти соглашения работают на благо британского бизнеса, укрепляют экономическую безопасность и являются наглядной демонстрацией поддержки Великобританией независимости государств Центральной Азии.
Отмечается, что новый план действий позволит диверсифицировать цепочки поставок в Великобританию, поддерживая британские инвестиции в полезные ископаемые в Казахстане. Меморандум о взаимопонимании подписали вице-министр промышленности и строительства Казахстана Олжас Сапарбеков и министр торговли Великобритании Крис Брайант.
Мировой спрос на критически важное сырье быстро растет, что обусловлено технологиями чистой энергии, передовым производством и оборонной промышленностью", - написал Кошербаев в своей статье.
Он отметил, что Казахстан добывает 22 из 36 полезных ископаемых, определенных в стратегии Великобритании по критическим минералам в ноябре прошлого года, включая уран, титан, кремний и рений.
Казахстан является мировым лидером по добыче полезных ископаемых, поставляя более 40% мирового урана и лидируя в производстве титана. Страна также входит в десятку крупнейших экспортеров меди и цинка",- пишет издание.
Ранее в рамках визита в Лондон министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в круглом столе с представителями британского бизнес-сообщества. Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Великобританией. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.
27.02.2026, 12:12 50721
За пять лет ЕАБР инвестировал $5,2 млрд в экономику Казахстана
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым. Обсуждены вопросы реализации проектов в приоритетных направлениях экономики и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи премьер-министр был проинформирован о проводимой работе по завершению очередного стратегического периода ЕАБР и реализации проектов в Казахстане. В накопленном портфеле банка - 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Только за 2022-2026 годы ЕАБР проинвестировал почти $9 млрд в экономики стран-участниц, из них $5,2 млрд инвестиционных обязательств пришлось на Казахстан, это сопоставимо с объемом инвестиций банка за предыдущие 15 лет.
За последние четыре года объем инвестиций в экономику РК ежегодно превышал $1 млрд, а в 2025 году достиг $1,5 млрд. Доля Казахстана в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР на сегодняшний день составила 64,9%. Инвестиции ЕАБР в страну распределены по ключевым секторам: порядка $2,1 млрд направлено на развитие промышленности, $1 млрд - в энергетику, $1 млрд - в транспортную инфраструктуру, $1 млрд - в финансовый сектор.
Среди знаковых проектов - финансирование строительства газоперерабатывающего завода ТОО "Силлено", газохимического комплекса KPI в Атырауской области, модернизации предприятий горно-металлургического комплекса, реконструкции ТЭЦ в городах Караганде, Алматы, Актобе и др. Банк активно поддерживает как развитие традиционной энергетики, так и возобновляемой. В частности, примерно каждый 8 кВт в Казахстане был произведен с участием ЕАБР. Это проекты в Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и др. областях. В транспортной сфере профинансированы проекты по поставке локомотивов и грузовых вагонов для КТЖ и реконструкции автомобильных дорог. Через Фонд цифровых инициатив и механизмы технического содействия поддерживаются проекты в сфере ИИ и развития цифровых платформ.
В текущем году ЕАБР продолжит финансирование крупных проектов, в том числе в обрабатывающей промышленности, горнодобывающем секторе и др. В частности, продолжится начатая модернизация Усть-Каменогорской ТЭЦ, что позволит повысить надежность теплоснабжения города и снизить износ оборудования. Запланировано строительство двух солнечных электростанций в Туркестанской и Кызылординской областях с вводом новых генерирующих мощностей. Предусмотрены инвестиции в телекоммуникационной сфере на развитие инфраструктуры связи и цифрового покрытия. В промышленности намечена реализация проектов, направленных на увеличение производства и создание новых рабочих мест.
Председатель правления ЕАБР отметил готовность банка всесторонне содействовать развитию экономики страны и повышению качества жизни граждан. Николай Подгузов отметил, что проводимая в Казахстане Конституционная реформа в том числе будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране.
Премьер-министр подчеркнул важность инвестирования в развитие базовой инфраструктуры, что соответствует текущим приоритетам государства. Также одним из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия является цифровая повестка, которая активно продвигается как в Казахстане, так и в других странах. В этом направлении имеется значительный потенциал для совместной работы.
По итогам встречи отмечена важность дальнейшего укрепления конструктивного партнерства и расширения инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.
26.02.2026, 18:17 78481
Вейпы на более чем миллиард тенге уничтожили в Алматы
Уголовное дело направлено в суд
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 180 тысяч вейпов, потенциальный доход от продажи которых мог превысить 1 миллиард тенге, уничтожили в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
С начала действия запрета в городе выявлены десятки фактов нелегального оборота вейпов. Основной канал сбыта - мессенджер Telegram и социальные сети. Продажа велась скрытно, а продукция хранилась на складах и конспиративных точках. При координации прокуратуры города Алматы департаментом экономических расследований завершено очередное уголовное дело. Подозреваемые продавали запрещенную продукцию через Telegram-каналы ESCOBAR OPTOM, Snake opt и другие. В ходе расследования изъято и уничтожено более 180 тысяч вейпов. Потенциальный доход от их продажи мог превысить 1 миллиард тенге", - говорится в сообщении.
Также, по данным прокуратуры, были выявлены склады и точки сбыта.
На имущество фигурантов наложен арест на сумму 347 миллионов тенге. Уголовное дело направлено в суд, к ответственности привлекаются шесть человек", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Астане выявили крупную оптовую сеть, осуществляющую незаконный оборот вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей для них.
26.02.2026, 13:47 87381
По системе Тенгиз - Новороссийск в 2025 году транспортировано более 70 млн тонн нефти
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск за 2025 год транспортировано 62,8 млн тонн нефти. Об этом было заявлено на заседании управляющих органов Каспийского трубопроводного консорциума в Абу-Даби.
По трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск за 2025 год транспортировано 70,52 млн тонн нефти. Из них в 2025 году с месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган в систему поступили 36,6 млн тонн, 9,2 млн тонн и 17 млн тонн нефти соответственно", - сообщили в КТК.
Напомним, что в 2024 году объем перевалки составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
26.02.2026, 11:43 94991
Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с британским бизнес-сообществом
Лондон. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Лондон министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в круглом столе с представителями британского бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе МИД РК.
Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и Великобританией. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере критических минералов и редкоземельных металлов.
В рамках проводимых институциональных реформ Казахстан продолжает укреплять защиту инвесторов и предлагать целевые налоговые льготы и преференции. Мы по-прежнему твердо привержены обеспечению того, чтобы ваши инвестиции приносили долгосрочную отдачу, чему способствуют политическая стабильность, благоприятная деловая среда и постоянные усилия по открытию новых возможностей в нашей экономике", - подчеркнул в своем выступлении Кошербаев.
Казахский дипломат информировал представителей бизнес-сообщества Великобритании о достижениях Казахстана за последние 25 лет.
Казахстан добился значительного экономического роста, который в среднем составляет 5,7% в реальном выражении в год. Согласно по последним данным МВФ, наш номинальный ВВП превышает 300 млрд долларов США, что ставит нас в число 50 крупнейших экономик мира. На Казахстан в настоящее время приходится более 60% всех прямых иностранных инвестиций, поступающих в Центральную Азию, что укрепляет его позиции в качестве экономического центра региона", - сообщил Кошербаев.
В свою очередь исполняющий обязанности министра бизнеса и торговли, сопредседатель казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Крис Брайант отметил успех британских инвесторов в Казахстане и важность двустороннего сотрудничества. Выразил готовность к совместной работе в области зеленой экономики, РЗМ, транспорта и транзита, образования и AI-IT. Он подчеркнул, что эти проекты создают устойчивые инвестиционные возможности, укрепляют долгосрочное партнерство и поддерживают диверсификацию устойчивых цепочек поставок критических материалов на международные рынки.
Участники мероприятия согласились, что укрепление экономического сотрудничества способствует устойчивому развитию региона. Они также подчеркнули важность перехода казахско-британского партнерства от диалога к реализации конкретных проектов в новых нишах экономического развития Казахстана.
По итогам мероприятия были подписаны:
- Дорожная карта Казахстан - Великобритания по стратегическому партнерству в области критических минералов до 2027 года;
- Меморандум о расширении партнерства и намерении открытия лицензионного кампуса в Алматы между Coventry University и Coventry University Kazakhstan.
Кроме того, было объявлено о расширении присутствия британских образовательных учреждений в Казахстане, включая открытие школы Charterhouse School в Алматы, запуск центра искусственного интеллекта Cardiff University, а также открытие нового кампуса Heriot-Watt University в Актобе.
Великобритания входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. По итогам 2024 года объем британских инвестиций составил 723,7 млн долларов США, а за первые девять месяцев 2025 года указанные показатели составили 471,5 млн долларов США.
25.02.2026, 11:44 138421
План развития животноводства до 2030 года утвердило правительство Казахстана
Утверждены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 29 января 2026 года № 51 утвержден комплексный план развития животноводства в Республике Казахстан на 2026-2030 годы.
В плане закреплены основные подходы и механизмы государственной поддержки отрасли, ориентированные на наращивание поголовья, рост продуктивности животноводства и расширение экспортного потенциала.
По данным МСХ, для достижения целевых показателей предлагается комплекс мер финансовой поддержки отрасли по ряду направлений. В том числе запуск программы льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных. Для развития отгонного животноводства и формирования пастбищной инфраструктуры предусмотрен единый льготный кредитный продукт под 6% годовых.
Дополнительно внедряется льготное финансирование под 5% годовых на приобретение кормозаготовительной техники и оборудования.
Запускаются программы льготного кредитования под 5% годовых для пополнения оборотных средств по направлениям животноводства. Для расширения доступа к финансированию предусмотрено применение механизма гарантирования займов через фонд "Даму".
Кроме того, комплексным планом предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижении 55 лет.
25.02.2026, 11:24 118996
Для субъектов микро- и малого бизнеса упростили порядок прекращения деятельности
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством финансов РК внесены изменения в приказ № 654 "О некоторых вопросах исполнения налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности налогоплательщиками (налоговыми агентами)", сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Принятые изменения направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро- и малого бизнеса", - уточнили в КГД.
В частности настоящих правилах:
- установлен упрощенный порядок прекращения деятельности для отдельной категории налогоплательщиков;
- для субъектов микро- и малого бизнеса, соответствующих условиям камерального контроля, предусмотрена возможность завершить деятельность без проведения камерального контроля;
- если налогоплательщик подает заявление о прекращении деятельности, камеральный контроль не проводится по налоговой отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, в части налоговых обязательств за налоговые периоды до 1 января 2026 года.
Также уточнен порядок погашения налоговой задолженности при ликвидации. В случае недостаточности имущества оставшаяся задолженность погашается учредителями (участниками) в случаях, установленных законами Республики Казахстан, без привязки к конкретной норме Налогового кодекса.
Принятые меры направлены на поддержку бизнеса и повышение прозрачности налогового администрирования", - пояснили в КГД.
Ранее в КГД напомнили предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля.
