В Казахстане планируют увеличить финансирование весенне-полевых работ

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Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса прорабатывается увеличение льготного кредитования фермеров из республиканского бюджета через программу "Кен дала" в объеме до 140 млрд тенге для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе ранних овощей и социально значимых продовольственных товаров. Решаются вопросы обеспечения сельхозпроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ", - сообщил Ербол Карашукеев.
Глава Минсельхоза напомнил, что для стабилизации цен на социально значимые продтовары до 1 июля 2022 года действуют количественные ограничения на экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла. Кроме того, на три месяца введен запрет на экспорт картофеля и моркови, запрет на вывоз живого крупного и мелкого рогатого скота - на шесть месяцев. Также вводится запрет на вывоз зернофуража.
Помимо этого, прорабатывается возможность поставок импортной плодоовощной продукции в период межсезонья. Для стабилизации цен на хлеб с начала текущего года вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого Продкорпорацией в регионы для производства социального хлеба. Механизм предусматривает возмещение расходов при реализации зерна на внутренний рынок по цене ниже рыночной.
В ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил МСХ просчитать объемы производства и потребления сельхозпродукции и при необходимости вводить экспортные ограничения.
В первую очередь мы должны обеспечить насыщение внутреннего рынка", - сказал он.