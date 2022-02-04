В Казахстане могут продлить мораторий на вывоз ГСМ

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НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане годовой рост цен на продукты достиг 10%. Продовольственные товары с начала года подорожали на 1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целом уровень инфляции в январе текущего года составил 0,7% за месяц и 8,5% - в годовой динамике. Причем педалирует инфляционные процессы именно сегмент продовольственных товаров: рост цен в секторе составил 1% за месяц и сразу 9,9% - за год. Сразу в 9 из 17 регионов РК отмечен месячный рост цен на продукты более чем на 1%. Из них в 7 регионах годовой рост цен в секторе превысил 10%", - сообщает energyprom.kz .

Аналитики отмечают, что удешевление продовольственных товаров или хотя бы сохранение цен на том же уровне в месячной динамике не отмечено ни в одном регионе страны.

По их словам, несмотря на все предпринимаемые меры, обещания и поручения, социально значимые товары продолжают дорожать. Так, по итогам 25 января текущего года недельный рост цен в сегменте составил 0,4%, а рост с начала года - сразу 0,7%.

При этом из 19 товаров, входящих в категорию социально значимых, с начала года не показали удорожания всего четыре, и ещё два немного снизились в цене. Оставшиеся 13 товаров подорожали, некоторые из них - очень заметно. К примеру, на 2,2% с начала года подскочила в цене морковь, на 4,2% - картофель, сразу на 18,7% - капуста. Причем сезонным удорожанием этого не объяснить", - заявили они.

Среди крупных городов и мегаполисов страны более чем на 1% за неполный месяц выросли цены в Нур-Султане (сразу плюс 1,5%), Кокшетау (плюс 1,4%), Актобе (плюс 1,1%) и Таразе (плюс 1%).

Отмечается, что речь идёт даже не обо всех продовольственных товарах, а только непосредственно о социально значимом минимуме, необходимом для выживания.