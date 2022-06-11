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Смаилов обсудил планы по выходу Казахстана на мировые рынки капитала с президентом J.P. Morgan

10.06.2022, 10:19 14956
Смаилов обсудил планы по выходу Казахстана на мировые рынки капитала с президентом J.P. Morgan
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречи с представителями инвестиционного банка J.P. Morgan и французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE на полях 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече со старшим вице-президентом TotalEnergies SE Жулиеном Пуже обсуждены вопросы нефтегазовой деятельности компании в Казахстане, реализация проектов в ветроэнергетике и шаги по декарбонизации экономики.
 
TotalEnergies SE является одним из крупнейших инвесторов в нашей стране и активно участвует в проектах "Кашаган" и "Дунга". Кроме того, компания реализовала два проекта в сфере солнечной энергетики в Кызылординской и Жамбылской областях, отметили в пресс-службе правительства.
 
С президентом J.P. Morgan в России и СНГ Яном Тавровским была обсуждена глобальная макроэкономическая ситуация, взаимодействие с международными финансовыми организациями, планы Казахстана по выходу на мировые рынки капитала.
 

Для нас принципиально важно реализовать текущие планы в рамках декарбонизации. Мы бы хотели использовать компетенции J.P. Morgan для разработки ESG-стандартов и их правильного применения в наших проектах", - сказал Смаилов.


Напомним, с компанией TotalEnergies SE подписано соглашение о принципах, направленное на реализацию крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.
 

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Акчулаков рассказал, что будет с ценами на ГСМ после отмены моратория на их повышение

11.06.2022, 13:21 906
Акчулаков рассказал, что будет с ценами на ГСМ после отмены моратория на их повышение
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в РСК Алматы министр энергетики Болат Акчулаков дал прогноз о ценах на бензин и дизельное топливо после отмены моратория на повышение цен на ГСМ в июле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отвечая на вопрос о ценах на ГСМ, глава Минэнерго сообщил, что в стране планируют улучшить систему распределения топлива, а именно убрать непродуктивных посредников.
 

Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в ее транспортировке, не имеет в наличии нефтебаз либо не имеет у себя на балансе АЗС. Это непродуктивные посредники, которые участвуют в цепочке ценообразования но не участвует в отрасли… Посредники уходят со своей маржой на литр", - пояснил Акчулаков.

 
Он напомнил, что на все марки бензина была установлена регулировка цен на 180 дней.
 

92-й, 93-й бензин - это массовый, который употребляется в стране и мы, наверное, какого то значительного роста тут не будет. То есть мы его будем регулировать. Оставшиеся 189 тенге за литр, пока не вступят в силу поправки в законодательство.. До этого момента мы будем держать эти цены", - пообещал спикер.

 
Касательно марок бензина АИ-95, 96, 98, министр назвал их премиальными и отметил их незначительное употребление.
 

В основном его потребляют люди, которые готовы платить рыночные цены. Поэтому, здесь наверное регулирования сильного не будет. Но государство будет регулировать его необоснованное повышении", - уточнил Акчулаков.

 
Цены на дизельное топливо также цены останутся регулируемыми на следующие 180 дней, пока идет уборочные период, заверил он.
 

Кроме того, из-за того, что у нас имеется большой диспаритет цен с нашими соседями с которыми мы граничим, разница в цене доходит аж до 100 тенге за литр …Это дает такую им возможность, ввиду отсутствия таможенных границ, делать несанкционированный вывоз", - рассказал министр.

 
Эту проблему планируется решить через усиление мер контроля за несанкционированным вывозом топлива.
 

Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС

11.06.2022, 10:21 2101
Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение совета позволяет автоматически продлить до конца 2023 года действие всех выданных в соответствии с правом Союза разрешительных документов, то есть регистрационных удостоверений лекарственных средств и сертификатов соответствия GMP Союза производственных площадок, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
 
Также разрешается одновременное выполнение инспекций производственных площадок на соответствие требованиям GMP, в том числе путем дистанционного инспектирования, и регистрации лекарств по правилам Союза, а также проведение таких GMP-инспекций в пострегистрационном режиме.
 

Эти нормы позволят сократить период вывода лекарственных препаратов на рынок, исключить риски, связанные с возникновением дефицита лекарственных средств на регистрационном этапе", - отметили в ЕЭК.

 
Уточняется, что принятый пакет мер носит временный характер и его действие сохраняется до 31 декабря 2023 года.

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов.
 

В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция

11.06.2022, 09:35 2731
В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане четвертый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обычный поход в магазин за кефиром, молоком, творогом и сметаной обойдется в лучшем случае в две с половиной тысячи тенге. Цены на молочную продукцию сильно подскочили, информирует "31 канал".
 
Так, молоко жирностью 3,2% в феврале стоило в среднем 320 тенге, а сейчас за него нужно будет заплатить 530 тенге. 
 

С февраля уже три раза поднялись цены на 100-150 тенге. На все молочные продукции поднялись: на творог, сметану, молоко. На все поднялись цены", - рассказала продавец Ботагоз Кудайбергенова.

 
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года. Эксперты связывают это в первую очередь с удорожанием корма для животных. Кроме того, на резкий скачок цен с конца февраля повлияла сложная геополитическая ситуация. Оборвалась цепочка поставок необходимых компонентов и подорожала логистика.
 

Мы достаточно много закупаем молочных ингредиентов, сухих молочных продуктов - это сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыр, масло для производства дальнейших молочных продуктов. Поэтому мы сильно зависим от конъюнктуры на мировом рынке. На мировом рынке цены растут", - рассказал руководитель центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

 
Всего по стране больше тысячи товарных ферм молочного животноводства и 170 перерабатывающих предприятий. Но пока мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка. И для стимулирования производства государством предусмотрены субсидии, говорится в репортаже.
 

В 2021 году объем бюджетных субсидий составил 10,3 миллиарда тенге. Также есть субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, до 25%. Сюда относится модернизация действующих и строительство новых заводов", - пояснил глава филиала РПП "Атамекен" Темирлан Мадиев.

 
Как информирует телеканал, во всем мире ожидается снижение объемов производства молока. Поэтому в ближайшем времени цены не снизятся и, скорее всего, продолжат расти. А для наращивания мощностей потребуется не один год.

Напомним, Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане.
 

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов

11.06.2022, 09:32 3016
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и определил условия для новых товарных позиций приложения № 1 к правилам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее комиссия совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС и представителями бизнеса согласовала условия и производственные операции для 56 товарных позиций, в их числе - холодильное оборудование, электрокардиографы, радиаторы, музыкальные инструменты, емкости для сжатого и сжиженного газа, сепараторы для очистки нефти и другие.
 
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, согласованные условия для новых товарных позиций стимулируют создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.
 

В приложение № 1 к правилам СПТ уже включены условия производства по 319 товарным позициям, и эта работа продолжается. Принятые сегодня дополнения существенно расширят возможности производителей стран Союза участвовать в госзакупках государств-членов", - отметил Шаккалиев.

 
Также в правила вносятся изменения, позволяющие получить из реестра сведения о количестве баллов за выполнение условий производства в случае их наличия и информацию о дате окончания срока действия документа о происхождении товара. Уточнения направлены на детализацию информации, предоставляемой пользователям Евразийского реестра, добавили в пресс-службе ЕЭК.
 

С июля в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации – МИИР РК

10.06.2022, 16:52 10571
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - С 1 июля 2022 года в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации. Комитет индустриального развития МИИР РК провел онлайн-совещание по вопросам перехода недропользователей на единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг при осуществлении закупок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил председатель КИР Ильяс Оспанов, в настоящий момент правительством РК осуществляется интеграция всех электронных площадок регулируемых закупок с порталом "Единое окно закупок", в том числе ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей", где свои закупки проводят недропользователи. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход справочника товаров, работ и услуг со статистического классификатора продукции (СКП) на ЕНС ТРУ. 
 
В соответствии с изменениями в подзаконных актах МИИР и Минэнерго требования об использовании кодов справочника ЕНС ТРУ вместо СКП вступает в силу с 1 июля 2022 года. Однако на практике большинство компаний-недропользователей не торопятся с переходом на указанный справочник, хотя данная работа ведется с 2020 года и за это время неоднократно доводилась до сведений всех участников закупок в сфере недропользования.
 

Правообладателем ЕНС ТРУ является ТОО "Самрук-Казына Контракт". Всем недропользователям сейчас необходимо ускорить работу по заключению договоров на его использование, а также создание необходимых и отсутствующих кодов ЕНС ТРУ. Ранее мы неоднократно в ГИС "Реестр" делали соответствующие объявления", - подчеркнул спикер.

 
По информации Оспанова, на сегодняшний день большинство крупных компаний уже начали работу в данном направлении. По состоянию на 31 мая 2022 года "Самрук-Казына Контракт" заключены договоры с 94 организациями недропользователей, в ИС ЕНС ТРУ зарегистрировано 113 пользователей, которыми отправлено 11 929 заявлений на создание нового кода.
 
Также в ходе онлайн-совещания стало известно, что АО "QazIndustry" проведена модернизация ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей". В частности, изменено доменное имя, IP-адрес и осуществлена замена классификатора на ЕНС ТРУ. В данный момент готовится работа по его запуску. Ближе к концу июня в ГИС "Реестр" будет размещено официальное объявление, после которого пользователи смогут зарегистрироваться в обновленной системе.
 

"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения

10.06.2022, 15:46 12096
"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО "Казфосфат". Компанию уличили в завышении цен на минеральное удобрение аммофос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК


В агентстве подчеркнули, что изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерно изменению цены реализации товара. 
 

В рамках расследования установлено, что "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывал аммофос по монопольно высокой цене. Это в свою очередь влияет на цену конечной сельхозпродукции и на покупательскую способность в целом", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

 
В настоящее время компании направлено заключение по результатам расследования. В случае его возврата будет возбуждено дело об административном правонарушении с внесением предписания. Информацию о юридической ответственности в АЗРК озвучат после подведения итогов расследования.
 
По данным ведомства, в настоящее время ТОО "Казфосфат" снизило цену с 185 тысяч тенге за тонну до 173 тысяч тенге. При этом компания начала возврат оплатившим клиентам разницы между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.
 

Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ

10.06.2022, 14:55 13106
Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Страны Содружества Независимых Государств намерены подписать проект соглашения о торговле услугами и взаимодействии в вопросах инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего в казахстанской столице 94-го заседания Экономического совета СНГ, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 
 

Казахстан в этом году председательствует в СНГ. Мы настроены на активную совместную работу для достижения общих целей дальнейшей региональной консолидации и прогресса в сотрудничестве на пространстве Содружества", - цитирует Султанова ТАСС


По его словам, участники встречи рассмотрели в том числе меры оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию в мире. 
 

Действующий инструмент - это соглашение о зоне свободной торговли, дополнительным инструментом должен стать проект соглашения о торговле услугами, взаимодействии в вопросах инвестиций. Эта работа также ведется очень слаженно во всех странах Содружества. Мы договорились о том, что будем максимально ускорять принятие этого документа, потому что для наших экономик, для наших предприятий, отраслей и конкретно бизнесменов это очень важный инструмент для достижения тех задач, которые мы ставим", - пояснил глава ведомства.

 

В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ

10.06.2022, 14:35 13541
В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерство энергетики РК намерено утвердить предельную цену на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан вне товарных бирж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость газа составит 33 600 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, сообщается в тексте документа, опубликованном на портале "Открытые НПА". Документ доступен для обсуждения до 24 июня 2022 года. 
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
 
Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2022 года Минэнерго утвердило предельную стоимость сжиженного нефтяного газа в размере 28 тысяч тенге за тонну без учета НДС.
 
В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

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