На ювелирный рынок Казахстана вышел новый бренд украшений UVI Jewellery

Фото: UVI Jewellery

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Расширяя присутствие на международном рынке, российская ювелирная компания UVI Jewellery объявила о выходе на рынок Казахстана, который считает ключевым направлением среди стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уникальной особенностью компании UVI Jewellery является специфика ее каналов продаж. Компания существует на международном рынке с 2014 года, осуществляя торговую деятельность в форматах T-commerce и E-commerce, не используя стандартные для ювелирной сферы розничные продажи. В арсенале компании - собственный телеканал, который ведет вещание с прямыми эфирами 24/7 и покрытием более 160 млн абонентов по всему миру.

В компании рассказали, что покрытие телеканала UVI Jewellery в Казахстане на последний момент составляет 58% - это 2,8 млн абонентов и 10,3 млн телезрителей ежедневно. Тестовый период вещания показал заинтересованность и открытость клиентов из Казахстана к новому дистанционному формату продаж ювелирной категории. С ноября 2021 по апрель 2022 года топ-3 категориями ювелирных украшений по продажам в Казахстане стали золотые украшения без вставок, а также золотые изделия с жемчугом и изумрудами.

Мы были невероятно рады видеть позитивную динамику продаж среди клиентов Казахстана на протяжении полугода. Ведь это значит, что мы смогли порадовать нашими украшениями многих женщин этой прекрасной страны. Что наши ценности - быть любимой, самодостаточной, творческой - откликаются у наших покупательниц. Это вселяет в нас уверенность в дальнейшем присутствии и активном развитии на столь перспективном рынке. Со своей стороны мы будем гарантировать неизменное качество товаров, обслуживания и надежность доставки", - рассказала CEO компании UVI Jewellery Наталья Тузова.

Поддержкой телевизионным продажам и самостоятельно развивающейся онлайн-площадкой стал сайт uvi.ru и мобильные приложения на iOS и Android. Доставка ювелирной продукции компании для клиентов из Казахстана осуществляется с соблюдением двусторонних регламентов и законодательства двух стран. Среди перевозчиков-партнеров, осуществляющих доставку между странами, - KAZPOST, Почта России, CDEK.

Говоря об ассортименте, в компании отметили, что продуктовая линейка UVI Jewellery весьма обширна, в нее входят изделия из золота, платины, серебра и более чем 80 видов редких ювелирных камней. Ценовой диапазон охватывает масс-маркет, премиум- и люкс- сегменты. Последний выведен в отдельный бренд Amirald, специализирующийся на эксклюзивном обслуживании и индивидуальном создании инвестиционных украшений высокого ювелирного искусства.