Депутат раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Работа правительства и Национального банка по сдерживанию цен неэффективна, заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов сегодня на совместном заседании палат парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане - это инфляция. Сейчас это самый острый социальный вопрос. В мае 2022 года годовая инфляция составила 14%, а продовольственные товары подорожали на 19%", - заявил мажилисмен.
По его словам, на слушаниях в правительстве Нацбанк так и не смог внятно объяснить, почему растут цены.
Ссылаются на "глобальное повышение цен", "сильный фискальный импульс" и так далее. Перевели "стрелки" на правительство и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году в результате "контрциклического бюджетного правила". Если перевести на человеческий язык, это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, умом Нацбанк наш не понять. Подняли базовую ставку до 14% и думают, что помогают сдерживать цены", - сказал Жамалов.
В пример он привел Россию, где базовую ставку снизили до 9,5%, поскольку понимают, что высокие ставки только разгоняют инфляцию. На Петербургском экономическом форуме президент России поручил нарастить финансирование российской экономики до полутора триллионов рублей, и там уже запустили промышленную ипотеку под 5%. Т.е. максимальное финансирование направляется на замещение импорта.
Учитывая потерю внешних рынков, казахстанский рынок для России становится ключевым. Все проекты будут реализованы с расчетом и нашего рынка. Это нормальная ситуация. У нас единый рынок в ЕАЭС. Ненормально, что мы добровольно отводим себе роль сырьевого придатка. Политика отказа кредитования собственной экономики - это политика поддержки российской экономики. К сожалению, таковы реалии", - подчеркнул Жамалов.
Депутат также раскритиковал курсовую политику Нацбанка. По его словам, в феврале, после того как ослаб рубль, вместе с ним ослаб и тенге из-за политики Нацбанка держать паритет с рублем. В результате казахстанский тенге упал до 520 за доллар, а весь долларовый импорт подорожал на 20%, и Казахстан получил долларовую инфляцию.
Теперь же, когда доллар подешевел по отношению и курс тенге снизился до 440 тенге за доллар, цены назад не снизились, потому что никто в этот курс не верит", - отметил мажилисмен.
Вследствие политики паритета курс рубля вырос до 8 тенге за рубль.
За последние три месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Теперь мы получили рублевую инфляцию. Из-за этих скачков курса экономика и население получили двойной удар - сначала удорожание долларового импорта на 20% и сейчас - удорожание российского импорта на 50%. О каком сдерживании инфляции при такой политике Нацбанка может идти речь?" - спросил депутат.
Он подчеркнул, что системная работа правительства по сдерживанию цен неэффективна.
Из доклада в доклад кочуют одни и те же цифры и абсолютно формальные мероприятия. Министерство национальной экономики разработало комплекс мер по снижению инфляции из 67 мероприятий. Все это хорошо спланировано и уже многое исполнено. В результате инфляция только выросла. Министерство сельского хозяйства отчитывается о запасах продовольствия и росте посевных площадей. А импорт продуктов питания в 2021 году вырос до 3,4 млрд долларов", - заявил Жамалов.
Минторговли, по его словам, тоже докладывает о регулировании цен, но текущая система сдерживания цен уже не срабатывает.
Административными методами рост цен сдержать невозможно. Нужен комплексный подход", - заявил Жамалов.
По его мнению, необходимо:
- Изменить методику расчета инфляции. Сегодня инфляция считается по 510 товарам и услугам. В этой корзине товаров и услуг продукты питания составляют всего 40%. В то время как в структуре расходов населения доля продовольственных товаров превышает 57%. Если считать инфляцию по этой структуре, то она будет гораздо выше.
- Критически переосмыслить программы поддержки производства товаров широкого потребления. Программа "Экономика простых вещей", которая реализуется уже 3 года и на которую выделен 1 трлн тенге, результатов не дала. За три года программа корректировалась 11 раз. По данным Счетного комитета, 25% кредитов, или 207 млрд тенге, потрачены на развитие сферы услуг, не связанных с производством товаров широкого потребления. Это отели, зоны отдыха, стоматология и т.д. Миннацэкономики и Минсельхоз не проводят должный мониторинг и контроль.
- Нужны адресные меры поддержки социально уязвимых слоев населения. Для сдерживания роста цен правительство проводит льготное кредитование торговых сетей. На это потрачено 81 млрд тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 млрд тенге, однако эффекта нет, цены все равно выросли. Лучше раздать эти средства напрямую населению, а не торговым сетям, заявил депутат.
Если не можете остановить рост цен, поддержите напрямую население, дайте адресные субсидии социально незащищенным слоям. Уверен, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям. В заключение хочу отметить, что инфляция фактически превратилась в национальный комплекс неполноценности. В любой момент экономическая инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. А к чему может привести бесконтрольный рост цен и потеря доверия населения, мы уже видели в январе этого года", - резюмировал Аманжан Жамалов.