Нужно меньше говорить про санкции и смотреть вперед - Слепнев о развитии Большого евразийского партнерства

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ВЛАДИВОСТОК. 7 СЕНТЯБРЯ - Идея Большого евразийского партнерства богатая и востребованная, надо наполнять ее содержанием, заявил, выступая на сессии "Большое евразийское партнерство: пути экономического развития" в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Считаю, что сегодня нужно меньше говорить про санкции, следует смотреть вперед и не отвлекаться от явлений, которые проявились гораздо раньше. А это и вопрос перехода от глобализации к регионализации, и вопрос демонтажа ряда международных институтов, которые со времен Второй мировой войны являются основой мировой экономики, это и климатическая повестка, за которой стоит новый технологический уклад", - выразил уверенность Слепнев.
По его мнению, нужно рассматривать партнерство, в основе которого лежат сопряженность целей участников и общее понимание относительно способов их достижения. Цели участников БЕП, включая Китай, Индию, страны Средней Азии и другие государства, в первую очередь заключаются в том, чтобы в краткосрочной перспективе повысить устойчивость своих экономик, а в конечном итоге завоевать достойные позиции в складывающейся новой системе мировой экономики.
Цели ясны, а способ, который предложен и президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и который мы все, безусловно, поддерживаем, - это многополярность и сопряженность", - подчеркнул Слепнев.
По его мнению, такие полюса, как экономика ЕАЭС, китайская экономика, индийская экономика и другие, должны выработать механизм взаимодействия в будущем. При этом, говоря о Европейском союзе, министр по торговле ЕЭК отметил тенденции снижения уровня его самостоятельности.
Есть предложения развивать сотрудничество и на площадке ШОС, и на площадке БРИКС, включая возможность расширения объединения. Но тут возникает вопрос повестки, потому что ее конкретизация является ключевым элементом. Наверное, важны темы физической инфраструктуры или "коннективити", в фокусе должны быть вопросы единых расчетов и независимой финансовой системы, а также технологический суверенитет и кооперация в контексте нового технологического уклада, в контексте климата и цифровизации", - продолжил министр ЕЭК.
Отдельно Слепнев подчеркнул важность коридора Север - Юг, который назвал не просто транспортным проектом, а настоящим экономическим коридором. Важно вести речь об устранении не только инфраструктурных ограничений, но и логистических, регуляторных, о снижении пошлин. В этой связи министр ЕЭК поставил вопрос целесообразности создания многостороннего механизма сотрудничества с участием ЕАЭС, Азербайджана, стран Средней Азии, Индии и Ирана.
Говоря о системе расчетов, Слепнев напомнил о том, что уже стартовали прямые торги валютными парами "рубль - риал", есть необходимые решения по расчетам с Китаем в национальных валютах. При этом если в части системы платежей раньше говорилось об универсальной платформе SWIFT, то сейчас сложно представить себе какие-либо монорешения, нужно говорить о взаимном сопряжении, признании и использовании национальных систем.
В завершение министр прокомментировал тему технологий, где технологический суверенитет в конце концов будет определять и государственный. Соответствующую работу проводят все, но хватит ли у каждого поодиночке ресурсов, чтобы создать действительно конкурентоспособные экономики по всему спектру, задался вопросом он.
Ответ очевиден: вероятнее всего, надо объединяться, выходить на модель конкуренции технологий и их многовариантности, а не технологического монополизма, что навязывается ключевыми игроками сегодня", - выразил мнение Андрей Слепнев.