Добычу нефти на Карачаганаке приостановят в связи с плановым ремонтом

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 31,8%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики, за год цены квартир вторичного рынка повысились на 25,8%, продажи нового жилья - на 18,1%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе - на 32,5%, Нур-Султане - на 27,6%, Костанае - на 26,3%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда (48,4%), Нур-Султан (40,8%), Усть-Каменогорск (39,9%) и Талдыкорган (36,5%), а на рынке аренды жилья - Алматы (62,5%).

За месяц (август 2022 года к июлю 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 0,4%, а на продажу нового жилья - снизились на 0,1%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 12,4%.

В среднем цена продажи нового жилья в августе 2022 года составила 425 615 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 469 777 тенге за квадратный метр, аренды - 4029 тенге за квадратный метр.



