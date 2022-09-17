Досаев: большая часть земель в Алматы принадлежит частным лицам

В ходе встречи акима Алматы Ерболата Досаева с предпринимателями председатель регионального совета палаты предпринимателей города Максим Барышев отметил, что очень много земель в новых присоединенных к городу районах имеют целевое назначение - крестьянское хозяйство.
Просьба поменять эти целевые назначения. Также необходимо проработать вопрос с Министерством сельского хозяйства об отмене возмещения потерь сельхозугодий при изменении целевого назначения земель", - сказал он.
На что Досаев ответил, что большая часть земель города принадлежит частным лицам.
Государственный земельный фонд акимата Алматы равен нулю. Для развития социальной инфраструктуры мы вынуждены покупать землю… Я готов работать в законном поле, искать решения, чтобы вернуть земли в ресурс города. Глава государства поддержал мою просьбу о покупке 104 гектаров возле ТЭЦ-2", - рассказал аким.
Он напомнил, что генеральный план города был принят в 2002 году. С тех пор территория города увеличилась в несколько раз, менялись только ПДП.
Если, как мы запланировали, не появится генеральный план города, то эти проблемы останутся. Это и есть тот документ, кодекс, согласно которому должен развиваться город. Есть обоснованные жалобы и претензии, однако многие решения я не могу принять. Приходят к нам предприниматели с целевым назначением на строительство многоэтажных жилищных домов, однако нет инфраструктуры", - пояснил градоначальник.
По этой причине, отметил Досаев, сейчас проводится полная инвентаризация земель, инфраструктурных сетей и т.д.
Нам необходимо вначале принять документ, согласно которому мы будем развиваться. Я готов проводить и земельные аукционы, и архитектурные конкурсы, чтобы город имел возможность получать лучшие проекты. Однако никто не знает, как их проводить, поэтому сейчас мы проводим работу в данном направлении", - добавил Досаев.