Казахстан построит экспортный терминал зерна в Иране

Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный экспортный терминал зерна на юге Ирана, на берегу Персидского залива, намерен построить Казахстан, сообщил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
Власти Казахстана на днях проведут переговоры с властями Ирана о строительстве большого экспортного терминала казахстанской продукции в городе Бендер-Аббасе. На строительство будут привлекать только частные средства.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях очень много мукомолов, это наши зерновые житницы. Мы с Зерновым союзом будем разговаривать о том, чтобы это строилось прежде всего на их средства. Прежде всего это им надо. Потому что сейчас имеет место узбекское направление по муке. Россия разворачивает свой экспорт тоже в это направление. Цена в России ниже нашей. Наша цена на рынке будет неконкурентной", - цитирует Жумангарина apk-news.kz.
По его словам, на рынок Узбекистана, а также Афганистана и Пакистана идет очень большое давление, несмотря на сложную логистику.
Мы хотим прорываться дальше - на рынок Индии. Поскольку в Китай сейчас достаточно сложно поставлять. А в Индии живет больше народу, чем в Китае. И требования там гораздо ниже", - пояснил глава МТИ.
В Иране намерены строить не только зерновой терминал, там будут и склады для муки, и холодильное оборудование для мяса.
Но самое хорошее было бы для мукомолов, если бы они начали работать не на рынке муки, а дальнейшей переработки муки. На рынке готовой продукции. Мукомолы сейчас конкурируют друг с другом даже на ближайших рынках. При этом, несмотря на множество критики, экспорт муки растет и в Узбекистан. Все знаем, что у них на зерно пошлина ноль, на муку - 10%. Мы начали работать с ними по всем этим вопросам. Они пересмотрят акцизную политику до 2025 года", - сообщил Жумангарин.
Он сообщил, что в порту Бендер-Аббас у Казахстана уже есть договоренность с крупнейшими логистическими трейдерами, они готовы предоставить суда, стать единым оператором на этом рынке по перевозкам казахстанской продукции.
Это вопрос ближайших двух лет... Нет смысла биться за маленькие направления", - резюмировал Жумангарин.