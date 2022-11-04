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Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год

03.11.2022, 15:00 16221
Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин озвучил намерения казахстанской стороны увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
 

Для этого участники встречи согласились принять до конца 2022 года трехстороннюю дорожную карту по устранению "узких" инфраструктурных мест и развитию потенциала маршрута Север - Юг на 2022-2025 годы", - проинформировали в ведомстве.

 
Стороны договорились проработать следующие шаги для включения в дорожную карту:
 
  • создание специального визового режима для водителей грузового транспорта, участников международных перевозок. Дополнительно изучить возможность получения аналогичных визовых послаблений для представителей бизнеса;
  • оптимизация процессов таможенного оформления двух стран, включая ввод унифицированного тарифа, единого транспортного документа и единой информационной системы;
  • запуск пилотного проекта по перевозке грузов автотранспортом по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран с использованием навигационных пломб по примеру Кыргызстан - Казахстан - Россия.
 
Также в целях повышения эффективности логистических процессов и двусторонней торговли стороны договорились проработать возможность создания совместной экспортно-импортной компании.
 
Все озвученные в ходе встреч договоренности стороны закрепили подписанием меморандума по взаимодействию в сфере развития торговли, транспорта и логистики.
 

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Энергопроизводители смогут принять участие в аукционных торгах на строительство генерирующих установок

04.11.2022, 16:09 1846
Энергопроизводители смогут принять участие в аукционных торгах на строительство генерирующих установок
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК сообщило о повторном проведении 14 декабря 2022 года аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.
 

В рамках данных аукционных торгов предполагается отбор проектов, предусматривающих строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации на площадках действующих энергопроизводящих организаций, которые должны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии. Планируемый к отбору объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности составляет 550 МВт", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
Отмечается, что победитель аукционных торгов обязан обеспечить завершение строительства генерирующей установки в установленные сроки (для газовых электростанций - в течение 36 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности, для гидроэлектростанций - в течение 60 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности), а также выполнять требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.
 

В свою очередь для инвестора будет обеспечен гарантированный возврат вложенных инвестиций на введенный объем электрической мощности со стороны ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" в течение 15 лет в рамках рынка электрической мощности", - уточнили в ведомстве.

 
В Минэнерго напомнили, что механизм аукционных торгов введен в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства.
 

Аукционные торги, запланированные на 30 сентября 2022 года, признаны несостоявшимися по причине участия менее двух заявителей, согласно пункту 86 Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации", - пояснили в министерстве.

 
Ознакомиться с графиком проведения аукционных торгов и с аукционной документацией можно на сайте Минэнерго РК.

Ранее сообщалось, что уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%.
 

В Казахстане сыр подорожал более чем на 30% за год

04.11.2022, 12:17 5831
В Казахстане сыр подорожал более чем на 30% за год
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики, сыр в стране подорожал за год на 31,4%. В октябре средняя цена за килограмм твердого сыра составила 4378 тенге.

Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды - 5356 тенге за килограмм. В Астане средняя цена на продукт составляет 4880 тенге, в Алматы - 4700 тенге, в Таразе - 4782 тенге.
 
Дешевле всего сыр стоит в Конаеве - 3153 тенге за килограмм.
 

Что касается показателя потребления продукта, то в среднем во втором квартале на человека приходилось полкилограмма твердого сыра (177 грамм в месяц)", - сообщили в ведомстве.

 
За январь-август 2022 года в Казахстане произведено 24 409,9 тонны сыра и творога, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 

Казахстанский сыр (включая творог) экспортировался в основном в страны СНГ: РФ, Армению, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, а также в Корею и Монголию. Основной объем импорта приходится на РФ, Беларусь, Украину, Латвию, Иран", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в стране  резко подорожали яйца.
 

КТЖ перевез рекордный объем зерна в октябре

04.11.2022, 10:17 7711
КТЖ перевез рекордный объем зерна в октябре
Фото: railways.kz
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре по сети АО "НК "КТЖ" погружено 1,5 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, из них 1,2 млн тонн в экспортном сообщении. Погрузка зерна составила более 1 млн тонн, рост к 2021 году - на 26%, сообщили в пресс-службе нацкомпании.
 
Отмечается, что на экспорт отгружено свыше 800 тысяч тонн, что на 41% выше уровня прошлого года. Объем погрузки продуктов перемола (муки) увеличился на 32%, до 313 тысяч тонн. На 75% к прошлому году выросла экспортная отгрузка, до 247 тысяч тонн.
 
По данным КТЖ, в октябре сформирован и отправлен 181 маршрут с зерновыми грузами. Из них 26 составов с мукой, 155 - с зерном. Средняя скорость следования организованных маршрутов составила 670 км/сутки.
 
В круглосуточном режиме в центральном аппарате КТЖ функционирует штаб по координации и организации перевозки зерна и продуктов перемола. В региональных филиалах ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе.
 

В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья

04.11.2022, 09:30 8771
В Казахстане отмечается снижение цен на аренду жилья
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на аренду жилья в Казахстане продолжают снижаться. Отрицательная динамика началась с середины октября. С тех пор цены откатились в среднем на 20%.
 
По данным Krisha.kz, цены на аренду максимально росли в первые две недели октября.
 
Наибольшее снижение сейчас наблюдается:

  • в Петропавловске: -41%;
  • в Актобе: -36%;
  • в Павлодаре и Уральске: по -32%.
 
В Астане аренда подешевела на 22%, в Алматы - почти на 11%.

Город
Снижение к пику цен, %
Алматы
–10.7
Астана
–22.2
Актау
–11.5
Актобе
–36.0
Атырау
–16.3
Караганда
–13.8
Костанай
–27.5
Павлодар
–32.4
Петропавловск
–40.9
Уральск
–32.1
Усть-Каменогорск
–7.2
Шымкент
–5.2
Кокшетау
–19.1
Конаев
–11.1

 
Что касается изменений за неделю, 27 октября - 3 ноября, отрицательная динамика наблюдается почти во всех городах. В Алматы снижение на 3,6%, в Астане - на 4,6%. Максимум в Актобе (-8,6%). В среднем аренда стала дешевле на 3,8%.
 
Напомним, в Казахстане цены предложений на аренду благоустроенного жилья в сентябре в годовом выражении выросли на 47,2%. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге.
 
За месяц цены на аренду благоустроенного жилья значительно подорожали в городе Костанае, сразу на 42,6 %, на втором месте по ускорению цен оказался Петропавловск - 27%. Тройку замыкает город Караганда, там цены за аренду жилья в сентябре по сравнению с августом выросли на 21%.
 
Ранее министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что арендный рынок в Казахстане до конца не отрегулирован и большая его часть находится "в тени".

Средние ставки за аренду квартир в Казахстане

Город
1-комн.
2-комн.
3-комн.
Алматы
250 000
400 000
500 000
Астана
200 000
300 000
400 000
Актау
130 000
160 000
205 000
Актобе
140 000
260 000
200 000
Атырау
150 000
220 000
250 000
Караганда
150 000
175 000
200 000
Костанай
150 000
180 000
195 000
Павлодар
110 000
150 000
200 000
Петропавловск
130 000
145 000
150 000
Уральск
150 000
200 000
250 000
Усть-Каменогорск
120 000
157 500
200 000
Шымкент
100 000
150 000
190 000
Конаев
140 000
170 000
190 000
Талдыкорган
80 000
110 000
130 000

 

Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу

04.11.2022, 08:56 9496
Премьер РК поручил ускорить очистку законодательства от излишних требований к бизнесу
Фото: Depositphotos
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ход работы по решению проблемных вопросов бизнеса, а также пересмотру и сокращению необоснованных требований к субъектам предпринимательства рассмотрен на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
 
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что в настоящее время продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года. При этом госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.
 
Премьер-министр заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца текущего года. При этом, по его словам, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.
 

Нам надо быстро продвигаться. По тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП "Атамекен", надо уже "чистить" законодательство: убирать эти нормы из приказов и постановлений. Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования - нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать", - сказал Алихан Смаилов.

 
По данным пресс-службы премьер-министра, на совещании также рассмотрен ход исполнения поручений по решению проблемных вопросов бизнеса, в том числе поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей.
 

Бизнес ставит перед правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. Не всегда у нас может быть общее мнение, так как правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета. Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения", - отметил Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца года.
 

Нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений. Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого", - заключил Алихан Смаилов.

 
В обсуждении приняли участие заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов и другие.

Ранее сообщалось, что Миннацэкономики предлагает продлить мораторий на проверки бизнеса до 2024 года.
 

В ЕАЭС приняли дополнительные меры по продвижению промпродукции в третьи страны

02.11.2022, 19:51 25056
Москва. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии принят перечень дополнительных мероприятий по продвижению промышленной продукции государств Евразийского экономического союза на рынки третьих стран.
 

Наращивание современной испытательной базы в ЕАЭС для экспорта - одна из актуальных задач, от решения которой зависит результативность экспортной деятельности наших производителей на внешних рынках. Это позволит снизить издержки сертификации в третьих странах и сохранить конкурентоспособность производителей Союза в текущей экономической ситуации", - подчеркнул министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕЭК Артак Камалян.

 
Принятая коллегией ЕЭК рекомендация поможет информировать сертифицирующие организации о перспективных направлениях поставок промышленной продукции с учетом отраслевых и экспортных приоритетов стран ЕАЭС, а также будет способствовать развитию в Союзе новых механизмов поддержки экспорта.
 

Настоящая рекомендация является маркетинговой информацией для испытательных лабораторий стран Союза с точки зрения экспортного потенциала промышленной сферы ЕАЭС. С принятием этого документа им будет легче ориентироваться по ряду вопросов, например с какими аккредитованными сертифицирующими организациями и по каким конкретным товарам целесообразно вести переговоры на предмет заключения договоров об оказании испытательных услуг", - сообщил Артак Камалян.

 

В QazaqGaz создали новое подразделение по разведке и добыче

02.11.2022, 19:39 25526
В QazaqGaz создали новое подразделение по разведке и добыче
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "QazaqGaz" создано новое подразделение "Разведка и Добыча QazaqGaz" путем трансформации ТОО "Амангельды Газ".
 
По словам председателя правления Санжара Жаркешова, в компании ведется работа над увеличением ресурсной базы и обеспечением энергетической безопасности страны.
 

QazaqGaz будет наращивать геологоразведочные активы. Мы будем использовать свое приоритетное право на недропользование, чтобы получить порядка 10 новых проектов к себе в портфель. Все новые проекты по недропользованию будут консолидированы в структуре "Разведка и Добыча QazaqGaz", - рассказал Санжар Жаркешов.

 
Кроме того, глава национальной компании подчеркнул, что газовая отрасль становится более рентабельной и привлекательной для инвесторов, а также пригласил заинтересованные компании к партнерству по энергетической безопасности страны.
 

Посевы сахарной свеклы увеличат до 15 тысяч гектаров в Жетысуской области

02.11.2022, 10:15 30901
Посевы сахарной свеклы увеличат до 15 тысяч гектаров в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 тысяч гектаров планируют довести площадь посевов сахарной свеклы за четыре года в Жетысуской области.
 
Сейчас в Жетысуской области работают два сахарных завода. Один из них, Аксуский, вынужден простаивать из-за сокращения посевов сахарной свеклы и отсутствия сырья.
 
По словам местных фермеров, вопрос увеличения посевов свеклы в следующем году будет зависеть от государственных преференций.
 

У нас есть возможность увеличить посевы сахарной свеклы вдвое. Но нужна поддержка государства. Культура затратная. Если цену на приемку поднимут, помощь большая нам будет", - сказал фермер Абылай Толебаев.

 
Сахарную свеклу из всех районов области в этом году по цене 30 тенге за 1 килограмм принимает Коксуский сахарный завод. Дальним регионам доплачивают за доставку по 5 тысяч тенге за тонну, сообщает "Хабар24".
 
С полей доставлено 70 процентов объемов собранного урожая. Предприятие уже приступило к переработке сладкого корня, произведено около 2 тонн сахара.
 

По заданию президента со следующего года поставили задачу об увеличении посевных площадей сахарной свеклы. Получается, увеличится и объем сахарной свеклы. Это мы тоже поддерживаем, потому что при увеличении объема свеклы нам придется тоже увеличить мощность завода - 5-6 тысяч тонн в сутки должны перерабатывать. Мы ждем, когда увеличится объем свеклы, это даст дополнительное время работы нашим работникам, увеличится срок работы, также стабильная зарплата для работников завода", - рассказал директор сахарного завода Алтынбек Абатов.

 
Кроме того, оба завода в регионе - Коксуский и Аксуский будут перерабатывать и сахарный тростник. Первый уже внедрил эту практику на производстве, второй прошел модернизацию.
 

Модернизация прошла там, увеличили суточную и годовую мощность. Но нехватка сырья, именно сахарной свеклы. В текущем году он не работал. Сейчас они устанавливают линию по переработке тростника и планируют со следующего года перерабатывать ежемесячно 10 тысяч тонн тростника. Кроме того, если мы обеспечим достаточный объем сахарной свеклы, то на следующий год он также будет перерабатывать сахарную свеклу", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

 
Вместе с тем при поддержке Министерства сельского хозяйства увеличится и приемная цена на 1 килограмм сладкого корня. В следующем году ее будут принимать по 40 тенге.
 
Чтобы заинтересовать крестьян вернуться к возделыванию сахарной свеклы, в регионе разрабатывают программу поддержки. В ней предусмотрено и участие самих заводов.
 

Самое мощное - это кооперация. У нас все страдают от того, что нет техники. Кооперация не в том плане, что все в общий котел работают. Должна создаться мини-МТС и обслуживать. Возможно, какие-то взносы будут, чтобы содержать этот кооператив. Эта компания не должна заниматься возделыванием, а должна оказывать только услугу, именно по мехобработке. Но в этом должны принимать участие сахзаводы. Они над этим работают сейчас", - сказал глава управления.

 
Также ведется работа с заводами-производителями по своевременному обеспечению крестьян минеральными удобрениями на основе предоплаты. Сейчас началась ревизия спецтехники на 19 СЗЦ, у кого нет - планируется давать ее в лизинг по выгодной процентной ставке.
 
Со следующего года начнется строительство новых ирригационных сетей в Кызылагашском массиве. Тогда будет освоено почти 6 тысяч гектаров пригодных к посеву площадей, львиная доля которых уйдет под сахарную свеклу. Кроме того, будет реализовано еще 14 проектов по водообеспечению. Реализация этих задач, по словам специалистов, даст возможность уже к 2026 году наладить производство белого сахара в регионе до 180 тысяч тонн.

Напомним, Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий сахарный завод в области Жетысу.
 

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