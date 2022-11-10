В Казахстане на фоне роста цен на мясо сокращается производство кормов для сельскохозяйственных животных

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство кормов для сельскохозяйственных животных в РК сократилось на 12%. Тем временем мясо и мясопродукты для населения подорожали сразу на 16% за год.

За январь-сентябрь текущего года в стране произвели 1,3 млн тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных - на 11,8% меньше, чем годом ранее, информирует ranking.kz

По данным аналитиков, большая часть производства пришлась на Алматинскую область: 347,3 тысячи тонн кормов, плюс 3% за год. В тройку лидеров также вошли Акмолинская (223,8 тысячи тонн, минус 0,5%) и Северо-Казахстанская (161,1 тысячи тонн, плюс 18,4%) области.

При этом отмечается, что производство кормов за полный 2021 год составило 1,9 млн тонн кормов - на 2,6% больше, чем за 2020 год.

К 1 октября текущего года в стране насчитывалось 9 млн голов КРС - на 4,7% больше, чем годом ранее. Из них количество коров составило 4,6 млн голов.

Поголовье лошадей выросло на 11,7% за год, до 3,8 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 265,3 тысячи голов, овец - на 4,2%, до 21 млн голов, птицы - на 0,6%, до 50 млн голов.

В то же время сократилось количество коз (на 0,8%, до 2,5 млн голов) и свиней (на 11,6%, до 849,3 тысячи голов).

За январь-сентябрь 2022 года было забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,5 млн тонн скота и птицы в живом весе (плюс 0,7% за год) и 847 тысяч тонн - в убойном весе (плюс 0,3%).

Производство коровьего молока выросло на 1,8%, до 5,1 млн тонн, куриных яиц - на 5,3%, до 3,8 млрд штук, шкур крупных животных - на 1,6%, до 2,3 млн штук. Производство шкур мелких животных сократилось на 0,6% за год, до 5,2 млн штук.

По итогам октября текущего года мясо и мясопродукты подорожали сразу на 15,9% за год. В том числе мясо и птица - на 14,6%, колбасы - на 21,3%, прочие изделия из мяса - на 15,7%. Говядина выросла в цене на 9,3% за год, конина - на 16,3%, свинина - на 13,4%, баранина - на 12,5%, птица - на 28,6%. Среди колбас вареная подорожала на 22,2%, полукопченая - на 21,2%", - рассказали аналитики.

В региональном разрезе рост цен на мясо и мясопродукты сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. Следом идут Павлодарская (плюс 20%) и Актюбинская (плюс 19,5%) области.

В октябре на прилавках магазинов и рынков говядину можно было приобрести в среднем по 2,4 тысячи тенге за килограмм, баранину - по 2,7 тысячи тенге, свинину - по 2 тысячи тенге, конину - по 3 тысячи тенге, кур - по 1,4 тысячи тенге, куриные окорочка - по 1,2 тысячи тенге, вареную колбасу - по 2,6 тысячи тенге, полукопченую колбасу - по 3,1 тысячи тенге, говяжью печень - по 1,2 тысячи тенге за килограмм.



