Аэропорт Петропавловска продан на аукционе с четвертой попытки

Фото: aeroport.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮЛЯ - С четвертой попытки аукцион по передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа признан состоявшимся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение о передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление было принято еще в 2019 году. У предприятия многолетние финансовые трудности из-за малого количества обслуживаемых рейсов, однако при этом администрация области не желает развивать аэропорт за счет бюджета и надеется на частные капиталовложения.

Как информирует портал "ПетропавловскNews", победитель аукциона, который пока неизвестен, должен заплатить 2,8 млрд тенге в бюджет, сохранять деятельность предприятия в течение 10 лет, вложить 1,2 млрд тенге инвестиций в течение 10 лет.

Срок доверительного управления по договору составляет 5 лет, после аэропорт могут передать в частные руки уже без дополнительных вложений. При этом оценочная стоимость предприятия равняется 5,6 млрд тенге.



