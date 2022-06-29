Аэропорт Петропавловска в четвертый раз выставили на аукцион

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Казахстане цены на мясо птицы выросли за год сразу на 28,5% по итогам мая текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на баранину и свинину в Казахстане выросли на 16,5% и 13,3% за год. Конина подорожала на 16,8%, а говядина - на 9,7%.

Средняя розничная цена на говядину с костями в мае текущего года составила 2,3 тысячи тенге за килограмм.

Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем в 2,8 тысячи тенге за килограмм, баранина с костями - 2,6 тысячи тенге за килограмм, а свинина с костями - 1,9 тысячи тенге за килограмм.

Куры стоили 1,2 тысячи тенге за килограмм.

Цены на мясо и птицу по итогам мая текущего года выросли на 0,9% за месяц и сразу на 15% за год. Стоит отметить: цены на мясо и птицу в РК растут и не снижаются 74 месяца подряд, то есть более 6 лет", - информирует energyprom.kz.

По данным аналитиков, в первом квартале текущего года среднее потребление мяса и птицы в РК составило 11,5 килограмма на душу населения, что на 5,9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года.

В частности, объем потребления говядины вырос на 6,4%, до 6,4 килограмма на одного казахстанца за квартал, конины - на 3,1%, до 1,8 килограмма, баранины - на 1,1%, до 1,1 килограмма, а кур - сразу на 18,3%, до 1,2 килограмма. Сократилось только потребление свинины - на 0,7%, до 818 г в среднем на душу населения", - уточнили они.

Производство свежего и охлажденного мяса и птицы увеличилось. Так, объемы выпуска мяса КРС, свиней, овец, коз и лошадей за год выросли на 10,6%, до 30,1 тысячи тонн за январь-май текущего года. В свою очередь производство мяса домашней птицы выросло на 5,6%, до 46,4 тысячи тонн.

Отечественные мясокомбинаты и птицефермы по итогам четырех месяцев обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) в секторе на 88,9%. Производство мяса, птицы и пищевых субпродуктов из них составило 342 тысячи тонн (в убойном весе), что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю импорта пришлось, соответственно, 11,1% ресурсов: в страну завезли 42,6 тысячи тонн продукции, что на 5,7% меньше, чем за январь-апрель 2021 года.

Экспорт сократился сразу на 19,3% по сравнению с прошлым годом и составил 10,3 тысячи тонн.

В итоге на внутреннем рынке было реализовано 374,2 тысячи тонн мяса и мясной продукции - на 1,7% больше, чем годом ранее.



