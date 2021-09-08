Агентство по защите и развитию конкуренции проведет проверки по всем социально важным товарным рынкам

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) объявило о начале нового комплекса проверочных мероприятий по всем социально важным товарным рынкам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме рынков СЗПТ, ГСМ и стройматериалов, это будут рынки услуг в сфере железнодорожного и общественного транспорта, образования, сотовой связи, интернет услуг, лекарственных средств, медицинских изделий, лабораторных услуг, ЖКХ - домофоны, лифты, управляющие компании, биллинговые услуги. Будут приняты также меры по снижению цен на услуги платежных организаций, особенно при перечислении средств за коммунальные услуги, услуги государственных монополий, государственных и частных операторов", - сообщил в ходе заседания правительства председатель АЗРК Серик Жумангарин.
Кроме того, по его словам, в связи с многочисленными жалобами будут проверены все важные действующие торговые площадки, включая товарные биржи при реализации нефтепродуктов, сжиженного газа, электрической энергии на предмет ценовых сговоров и ограничения доступа к торгам.
Таким образом, предстоит масштабная работа по комплексному снижению цен на всех значимых для населения товарных рынках", - отметил глава ведомства.
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