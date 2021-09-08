Агентство по защите и развитию конкуренции проведет проверки по всем социально важным товарным рынкам

"Если спросить чиновников, почему МЗП равняется именно 42 500 или 60 000 тенге или иной другой сумме, мы вряд ли услышим внятный и аргументированный ответ. И наверняка они не смогут однозначно ответить на вопрос, почему МЗП повышается раз в три года, а цены на продукты питания и услуги, коммунальные тарифы и в целом жизнь дорожают ежедневно".