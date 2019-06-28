Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, более 20 тыс. казахстанцев имеют в собственности более трёх квартир, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента контроля Комитета государственных доходов МФ РК в столице Ануар Сулейменов, один из жителей Нур-Султана имеет в одном жилом комплексе 65 квартир. В целом в его собственности 67 квартир. В настоящее время ведомство проверяет факт сдачи указанных квартир в аренду.

КГД продолжает выявлять нелегальных квартиросдатчиков в рамках борьбы с теневой экономикой. Сотрудники ведомства используют данные различных государственных информационных систем и другие источников информации. Это могут быть сведения КСК, а также информация от сознательных граждан и соседей, отметил А. Сулейменов.

По предварительным итогам, в настоящее время установлены более 20 тысяч лиц, имеющих на праве собственности более трех квартир, при этом не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя и не уплативших соответствующие налоги. Среди них я 150 лиц, имеющих на праве собственности более 10 квартир.

Эти данные получены путем дистанционного мониторинга и будут анализироваться на предмет сдачи в аренду более углубленно. В целом по результатам проведенной работы за 5 месяцев 2019 года в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 7403 физических лица, что больше на 22% или на 1320 физлиц в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сумма налоговых поступлений выросла на 37% и составила 7252,1 млн тенге (больше на 1951,3 млн тенге)", - сказал он.

Сулейменов напомнил, что сдавать в аренду недвижимость имеют право как физические лица, в том числе без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, так и юридические лица.

Для открытия ИП физическое лицо направляет в налоговый орган уведомление о начале деятельности либо электронно, через сайт e-license. Также необходимо определить налоговый режим в течение десяти дней. С начала 2018 года налоговая ставка для ИП применяющих налоговый режим на основе патента, в частности для тех, кто сдаёт в аренду квартиры, снижена с 2 до 1%. Такая схема расчета с бюджетом доступна тем, кто не использует наёмный труд и чей доход не превышает 3528 МРП в год. К примеру, если в месяц доход от аренды составляет 100 000 тенге, соответственно, сумма налога составит 1000 тенге. В случае если вы сдаете несколько квартир и имеете наемных работников, например, для уборки квартир, вы можете применять режим упрощенной декларации. Ставка налога здесь составляет 3%, уплата проводится по факту получения дохода раз в полугодие", - разъяснили в КГД.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2019 года в Казахстане введен единый совокупный платеж (ЕСП) , который вправе оплачивать физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К таким физическим лицам можно отнести тех, кто сдает в аренду жилье.

Важно помнить, что размер дохода плательщиков ЕСП не должен превышать 1175 МРП в год. Ежемесячный размер единого совокупного платежа в 2019 году составляет: 1 МРП - для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения (2525 тенге); 0,5 МРП - для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах (1263 тенге). ЕСП подлежит уплате через банки второго уровня на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что, если сдавать квартиру без регистрации ИП или уплаты ЕСП, доход от аренды квалифицируется как имущественный доход. В связи с чем, средства от сдачи недвижимости в аренду тем лицам, которые не признаются Налоговым кодексом РК " налоговыми агентами ", облагаются налогом по ставке 10% как доходы физического лица. При этом таким физлицам необходимо предоставить в органы госдоходов декларацию по ИПН (форма 240.00) до 31 марта и оплатить налог до 10 апреля года, следующего за отчетным.

Комитет государственных доходов призывает граждан, сдающих в аренду жилища, самостоятельно исполнять налоговые обязательства.

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