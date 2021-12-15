Более 357 миллиардов тенге пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года выплачено в РК

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Более 357 миллиардов тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года выплачено казахстанцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 283,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 74 млрд тенге", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 25,6 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 7,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 520,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца - 161,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

На 1 декабря 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 198 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 46 050 тенге.



