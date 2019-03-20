Более тысячи собственников земельных участков в Алматы заплатят налог в 10-кратном размере

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Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил количество земельных участков, налог на которые увеличен в 10 раз, передает Kazakhstan Today.

В департамент государственных доходов по городу Алматы уполномоченным органом представлены сведения для начисления повышенного налога в10-кратном размере по 1091 неиспользуемым земельным участкам. Разъясняем, что в соответствии с частью 4 статьи 509 Налогового кодекса Республики Казахстан, по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и не используемым в соответствующих целях или используемым с нарушением законодательства РК, базовые ставки налога, установленные статьями 505, 506 и 507 (кроме ставок, указанных в строках 23-26 таблицы статьи 505), увеличиваются в десять раз с даты вручения уполномоченным органом по контролю за использованием и охраной земель письменного предупреждения собственнику или землепользователю о необходимости использования земельного участка по назначению и (или) устранения нарушения законодательства Республики Казахстан. Также ставим землепользователей в известность, что, согласно части 3 статьи 525 Налогового кодекса Республики Казахстан, декларация по налогу представляется в налоговые органы по месту нахождения объектов обложения в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговые декларации необходимо предоставлять с учетом вышеуказанных требований Налогового кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы ДГД.

Отмечается, что начисление 10-кратного налога прекращается с момента освоения земельного участка.

При освоении земельного участка, а также по другим возникшим вопросам необходимо обращаться в управление градостроительного контроля города Алматы и Департамент государственных доходов по городу Алматы, уточнили в ведомстве.

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