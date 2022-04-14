Депутаты требуют наказать нацхолдинг "Зерде" и Astana HUB за незаконный майнинг на территории технопарка

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Мажилисмены требуют вернуть в бюджет преференции, незаконно полученные майнинговыми компаниями, которые располагались на территории технопарка Astana HUB, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" в IT-технопарке Astana HUB были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют. 5 таких компаний получили государственные преференции на сумму 8,5 млрд тенге", - напомнили в своем депзапросе депутаты партии "Ак жол".

Они напомнили, что основной задачей создания технопарка Astana HUB являлось привлечение и развитие инновационных проектов. При этом участникам технопарка предоставлялись различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов.

Депутаты партии считают, что Министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка Astana HUB.

Еще в феврале текущего года президент Токаев поручил правительству выявить все майнинговые фермы в стране и в кратчайшие сроки в разы увеличить налог на добычу криптовалюты. С момента прямого поручения президента прошло 3 месяца, и только сейчас выявляются майнинговые компании, которые не просто работали "в серую", но и воспользовались налоговыми преференциями", - подчеркнули мажилисмены.

Они задались вопросом: каким образом на виду у национального холдинга "Зерде", который является учредителем Astana HUB, могли работать такие компании?

В миллиардных нарушениях, обнаруженных Счетным комитетом, возмущает реакция Министерства цифрового развития, которое, судя по комментариям в прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, то есть фактически спокойно кому-то "дарит" миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы", - отмечают депутаты.

По их мнению, даже если действующее законодательство имело пробел в этой части, то каким образом не одна, а сразу 5 компаний воспользовались этим; почему и за какие стимулы руководство IТ-технопарка закрывало на это глаза?

На основании вышеизложенного депутатская фракция "Ак жол" просит:

В ходе расследования деятельности майнинговых компаний, работавших в Astana HUB, вернуть в бюджет незаконно полученные преференции. Привлечь к ответственности виновных должностных лиц национального холдинга "Зерде" и самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов. В срочном порядке устранить выявленные коллизии в регулировании деятельности Astana Hab.





Напомним, пять компаний, которые занимались майнингом криптовалют, были установлены в ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub.





Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности.





Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга.



