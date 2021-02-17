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ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на листовые рессоры из КНР

16.02.2021 6022
Москва. 16 февраля. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении рессор и листов для них, происходящих из Китая, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба ЕЭК, мера вводится сроком на пять лет, размер пошлины составит 14,11% от таможенной стоимости.
 
Рассматриваемая продукция используется в производстве и ремонте грузового автомобильного транспорта, грузопассажирского транспорта, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов, карьерной, строительной и дорожно-строительной техники.
 
Соответствующее расследование было проведено департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК на основании заявления, поданного АО "Чусовской металлургический завод". Информация, полученная в ходе него, позволила сделать выводы о наличии демпингового импорта рессор из КНР, а также материального ущерба отрасли экономики государств-членов Евразийского экономического союза.
 

Применение антидемпинговой меры позволит защитить внутренний рынок от неблагоприятного воздействия недобросовестной конкуренции со стороны китайских компаний, будет содействовать устойчивому производству аналогичного товара в Союзе, что, в свою очередь, повлечет увеличение налоговых отчислений в бюджеты государств-членов и стабильное обеспечение потребителей рессорами", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Кроме того, по его словам, будет проводиться мониторинг ценовой ситуации на рынках всех государств-членов ЕАЭС.
 
Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
 
Ранее стало известно о снижении пошлины на углеграфитовую продукцию для производства алюминия, а также коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля снизила ставки ввозных таможенных пошлин на рыбоводные садки для выращивания лососевых с 15% до 0% сроком на один год. Кроме того, ЕЭК обнулила импортные пошлины на драгоценные камни.
 

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