Единовременную выплату в размере 42 500 тенге получили 1,7 млн казахстанцев

Фото: zing.kz

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Более 1,7 млн казахстанцев получили единовременную выплату в размере 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 15.00 27 июля принято почти 2,2 млн уникальных заявлений от граждан на назначение единовременной выплаты из Государственного фонда социально страхования (ГФСС) на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мер в июле текущего года. Размер выплаты равен минимальной заработной плате - 42 500 тенге. Выплата назначена 1,8 млн человек. Денежные средства перечислены 1 млн 769 тыс. казахстанцам", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заявления на выплату из ГФСС принимаются через несколько каналов . Из 2 млн 193 тыс. заявлений: 809,2 тыс. человек дали согласие на назначение выплаты в проактивном формате; 544,9 тыс. человек подали заявление через портал Egov.kz и telegram-боты; 277,9 тыс. человек - через портал 42500.enbek.kz; 561,5 тыс. человек - через мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

В разрезе категорий граждан: 809,2 тыс. заявлений подано от плательщиков единого совокупного платежа (в проактивном формате); 164,2 тыс. заявлений подано работодателями за наемных работников; 1 млн 220 тыс. заявлений поступило от других категорий граждан (индивидуальные предприниматели; лица, занимающиеся частной практикой; физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера).

Напомним, по поручению главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года, при условии полной потери дохода работающим казахстанцам будет осуществлена единовременная выплата в размере одной минимальной заработной платы - 42 500 тенге.

С 18 июля плательщики ЕСП также могут подать заявку через порталы Egov.kz и 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Гражданам, давшим согласие на проактивное назначение выплаты, подавать заявки через другие каналы не надо, поскольку ответ на SMS является автоматической подачей.

С 17 июля принимаются заявки от индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой; физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

За наемных работников, отправленных в отпуска без сохранения заработной платы, заявки подает исключительно работодатель. Прием заявок от работодателей (юридических и физических лиц) идет с 19 июля. Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства