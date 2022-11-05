Энергопроизводители смогут принять участие в аукционных торгах на строительство генерирующих установок

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК сообщило о повторном проведении 14 декабря 2022 года аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации.
В рамках данных аукционных торгов предполагается отбор проектов, предусматривающих строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации на площадках действующих энергопроизводящих организаций, которые должны реализовать проекты, использующие гидродинамическую энергию воды и (или) газ для выработки электрической энергии. Планируемый к отбору объем услуги по поддержанию готовности электрической мощности составляет 550 МВт", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.
Отмечается, что победитель аукционных торгов обязан обеспечить завершение строительства генерирующей установки в установленные сроки (для газовых электростанций - в течение 36 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности, для гидроэлектростанций - в течение 60 месяцев с даты подписания договора покупки электрической мощности), а также выполнять требования, предусмотренные законодательством в области электроэнергетики.
В свою очередь для инвестора будет обеспечен гарантированный возврат вложенных инвестиций на введенный объем электрической мощности со стороны ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" в течение 15 лет в рамках рынка электрической мощности", - уточнили в ведомстве.
В Минэнерго напомнили, что механизм аукционных торгов введен в целях покрытия дефицита регулировочной мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, а также для обеспечения надежным электроснабжением населения и субъектов предпринимательства.
Аукционные торги, запланированные на 30 сентября 2022 года, признаны несостоявшимися по причине участия менее двух заявителей, согласно пункту 86 Правил организации и проведения аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации", - пояснили в министерстве.
Ознакомиться с графиком проведения аукционных торгов и с аукционной документацией можно на сайте Минэнерго РК.
Ранее сообщалось, что уровень износа электросетей в некоторых городах Казахстана достигает 80%.