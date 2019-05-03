ЕНПФ вернет ряду граждан РК индивидуальный подоходный налог, удержанный с 1 января 2018 года

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Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - ЕНПФ сообщил о готовности возмещения ряду казахстанцев индивидуального подоходного налога (ИПН), удержанного с 1 января 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Для возврата удержанного с 1 января 2018 года ИПН необходимо представить в ЕНПФ: заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение); копии документов, подтверждающих право на применение корректировки дохода или налогового вычета, сообщили в пресс-центре ЕНПФ.

В фонде объяснили, что в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН). До 1 января 2018 года, если получатель пенсионных выплат являлся: инвалидом I, II или III группы; участником Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом; лицом, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; лицом, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; ребенком-инвалидом, одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида - за каждого такого ребенка-инвалида до достижения им восемнадцатилетнего возраста; одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства", - за каждое такое лицо в течение его жизни; одним из усыновителей (удочерителей) - за каждое такое лицо до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком восемнадцатилетнего возраста, то доход в виде пенсионных выплат из ЕНПФ вышеуказанных лиц согласно положениям Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", в том числе сумма единовременной выплаты на погребение, не облагались ИПН в пределах, установленных Налоговым кодексом.

С 1 января 2018 года, согласно редакции Налогового кодекса, к доходу вышеуказанных лиц, а также дополнительной категории лиц (одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью), к пенсионным выплатам из ЕНПФ и к единовременной выплате на погребение не применялись налоговые вычеты и корректировка дохода, соответственно выплаты из ЕНПФ облагались ИПН по ставке 10%. ЕНПФ в целях защиты интересов указанных категорий получателей пенсионных выплат были инициированы предложения в Налоговый кодекс в части возврата льгот по ИПН. Инициативы были поддержаны государственными органами, депутатским корпусом и утверждены в рамках закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности" от 2 апреля 2019 года. Действие норм данного закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года", - уточнили в пресс-центре.

В этой связи получателям пенсионных выплат, имеющим право на применение корректировки дохода или налогового вычета и право на возмещение удержанного с 1 января 2018 года ИПН, будет произведен перерасчет и возврат удержанного ИПН. Для возврата удержанного с 1 января 2018 года ИПН необходимо представить в ЕНПФ: заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение); копии документов, подтверждающих право на применение корректировки дохода или налогового вычета.

Скачать образец заявления на возмещение удержанного ИПН можно на сайте ЕНПФ.

Отмечается, что право на возмещение удержанного ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществленной пенсионной выплаты, в том числе единовременной выплаты на погребение. Данное право распространяется на вышеуказанных лиц, не воспользовавшихся корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов.

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