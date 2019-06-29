ЕНПФ возместит удержанный индивидуальный подоходный налог

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд возместит удержанный индивидуальный подоходный налог, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ЕНПФ, в РК вступили в силу поправки в законодательство по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности. Действие закона распространяется на отношения с получателями выплат, возникшие с 1 января 2018 года.

Получателям пенсионных выплат, имеющим право на применение корректировки дохода или налогового вычета, которым в период с 1 января 2018 года по 14 апреля текущего года были осуществлены пенсионные выплаты из ЕНПФ с удержанием индивидуального подоходного налога (ИПН), производится перерасчет и возврат ранее удержанного ИПН", - сообщили в пресс-службе.

В этой связи ЕНПФ проводит кампанию по таргетированному информированию получателей, являющихся инвалидами, а также получателями единовременной выплаты на погребение, так как ЕНПФ владеет информацией о принадлежности получателей к указанным категориям лиц. Фонд направляет им сообщения о возмещении удержанного ИПН с помощью SMS-рассылки, электронной почтой, пуш-уведомлений.

Для возврата удержанного ИПН получателям пенсионных выплат, имеющим право на налоговый вычет, необходимо представить в ЕНПФ:





копии документов, подтверждающих право на применение корректировки дохода или налогового вычета (за исключением лиц, являющихся получателями единовременной выплаты на погребение и инвалидами, так как ЕНПФ имеет ранее представленные получателями единовременной выплаты на погребение копии свидетельств о смерти умерших лиц, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, а также имеет доступ к централизованной базе данных инвалидов);





заявление на применение корректировки дохода или налогового вычета (в том числе при единовременной выплате на погребение).





Право на возмещение удержанного ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществленной пенсионной выплаты, в т.ч. единовременной выплаты на погребение.

Также в пресс-службе отметили, что данное право распространяется на лиц, не воспользовавшихся корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов. Получатели пенсионных выплат несут ответственность за предоставление недостоверной информации и нарушение требований налогового законодательства Республики Казахстан.

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