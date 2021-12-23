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Фискализация мобильных платежей: по каким операциям физлиц банки будут отчитываться перед налоговыми органами

22.12.2021, 10:14 62841
Фискализация мобильных платежей: по каким операциям физлиц банки будут отчитываться перед налоговыми органами
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - По каким операциям физических лиц банки второго уровня будут предоставлять данный в налоговые органы согласно изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
 
Согласно внесенным изменениям с 1 марта 2022 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны:
 
 - представлять в уполномоченный орган по налогоплательщикам - физическим лицам, состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющих отдельные специальные налоговые режимы и являющихся пользователями специального мобильного приложения, сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение по чекам такого приложения.
 
При этом порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;
 
 - предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 779 настоящего кодекса, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом.
 
 - представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.
 

Критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Нацбанком Республики Казахстан", - говорится в документе.

 
С 1 января 2022 года до 1 января 2023 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам:
 
 - лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;
 
 - лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
 - лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
 - лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".
 
 С 1 января 2023 года до 1 января 2024 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам:
 
 - лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;
 
 - лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
 - лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
 - лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";
 
 - работникам государственных учреждений и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) части первой настоящей статьи.
 
С 1 января 2024 года до 1 января 2025 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам:
 
- лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;
 
- лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
- лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;
 
- лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";
 
- работникам государственных учреждений и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) части первой настоящей статьи;
 
- руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящей статьи.
 

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Цена газа в Европе опустилась ниже 1600 долларов

23.12.2021, 20:53 211
МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - По данным лондонской биржи ICE цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже 1600 долларов за 1 тысячу кубических метров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 1 599,8 долларов за 1 тысячу кубических метров, или 136,555 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), сообщает ТАСС.
 
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 21%.
 
Ранее сообщалось, что суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, меняют курс на Европу, где цены на газ достигают новых пиков. Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров.
 

В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни

23.12.2021, 17:43 4076
В Алматы не допустят рост цен на социально значимые продукты в предпраздничные дни
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - В целях недопущения ажиотажа в предпраздничные дни проведено совещание под председательством заместителя акима города Алматы Максата Кикимова с представителями крупных торговых сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В совещание приняли участие представители магазинов Магнум, Small, Тоймарт, Carefood, Metro, Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд, реализующих социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.
 
По итогам переговоров между Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы, АО СПК "Алматы" и субъектами предпринимательства заключены меморандумы на поставку сахара и яиц. 
 

На сегодня за счет организации прямых поставок обеспечено снижение цен на сахар в магазинах Столичный, Юбилейный, Дастархан фуд с 324 до 287 тенге за килограмм, Small, Metro, Carefood, Тоймарт с 320 до 280 тенге за килограмм. Благодаря организации поставок яиц (1-й категории) снижены цены в магазинах Столичный, Юбилейный с 480 до 420 тенге за десяток, в сети Carefood - до 440 тенге за десяток. Для стабилизации цен в социальных лавках на крупных рынках города снижены цены на картофель до 111 тенге за килограмм и морковь до 120 тенге за килограмм. В торговой сети Тоймарт цены на картофель снижены со 199 тенге за килограмм до 179 тенге за килограмм. Также достигнуто соглашение по снижению цен на молоко и кефир в сети "JLC" на 3 тенге (с 250 до 247 тенге) до конца текущего года", - говорится в сообщении.

 
Совещания по недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары в Алматы проводятся на еженедельной основе. 
 
 

Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье

23.12.2021, 16:06 7236
Глава АЗРК не исключает снижения цен на жилье
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумагарин прокомментировал рост цен на жилье в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил глава АЗРК, одной из причин подорожания жилья стал рост цен на стройматериалы, который наблюдается с начала года. Причем по данной категории в Казахстане сохраняется высокая импортозависимость и регулировать цены на ввозимые материалы госорганы не могут. 
 

На казахстанские стройматериалы цены упали. Сейчас проводится огромное количество расследований на рынке стройматериалов, если не ошибаюсь - 12, в рамках выявленных нарушений", - сообщил Серик Жумагарин.

 
С целью регулирования цен на жилье АЗРК подписал договоры комплаенса с крупными компаниями-застройщиками. В дальнейшем ведомство берет на мониторинг ситуацию с продажей квартир в жилых комплексах, по которым подписан комплаенс, и в целом по рынку. 
 

При строительство нового ЖК все будет зависеть от ситуации. Мы не можем сказать, что такая цена должна быть на рынке. Каждый жилой комплекс уникален. Также в разных регионах разная ситуация: более дешевое жилье в Таразе, в Актобе, дорогие - в столице. Стоимость зависит от застройщика, от уровня цен в целом в регионе. Мы ведем анализ рынка. Высокие цены изначально складываются потому, что высокая себестоимость строительства", - сказал глава АЗРК. 

 
Касательно прогноза, он не исключил, что конъюнктура рынка жилья может измениться и цены снизятся относительно сегодняшних. 
 

За всяким бумом, ростом и пузырем идет период снижения. Каждый должен сам решать, покупать ли жилье сейчас, но пока признаков того, что будет резкий рост цен, спекулятивные вещи на этом рынке - наш мониторинг не показывает", - заключил Жумагарин.

 
 

Исследование: экономика Казахстана достигнет пика роста в 2023 году

23.12.2021, 15:01 8821
Исследование: экономика Казахстана достигнет пика роста в 2023 году
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало экономическое исследование "Рост в условиях риска: влияние макрофинансовых условий на экономический рост Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно базовому сценарию экспертов, экономика Казахстана продолжит активно восстанавливаться и достигнет пика роста в 2023 году. При этом среднегодовой рост ВВП в 2021-2023 годах составит 4,3%. 
 
Вместе с тем, согласно распределению роста ВВП базового сценария, оцененного с помощью модели GaR, существует пятипроцентная вероятность снижения роста ВВП до 4,4% и десятипроцентная вероятность - до 1,6% в 2022 году. 
 
В 2023 году рост ВВП на нижних квантилях распределения восстанавливается до 1,8% и 0,5% для GaR5% и GaR10%, соответственно. Таким образом, траектория GaR5% и GaR10% (периоды пониженного роста) охватывает не только период падения, но и часть периода восстановления, говорится в исследовании.
 
Также эксперты провели оценку влияния потенциального риска падения цены на нефть на распределение будущего условного роста ВВП. 
 

С 5% вероятностью можно отметить, что снижение цены на нефть на 10% предполагает падение ВВП до (-)0,3% на горизонте в четыре квартала. С вероятностью в 10% замедление роста ВВП может составить 0,6% в течение года. Через два года эффект от шока снижения цены на нефть становится более сильным на нижний рост ВВП", - указывается в исследовании. 

 
Также существует 5-процентная вероятность (GaR5%) того, что рост реального ВВП снизится на 0,7 п.п. и 10-процентная вероятность (GaR10%) - на 0,5 п.п. в течение следующих восьми кварталов. 
 
В долгосрочном периоде (на горизонте в 12 кварталов) влияние шока снижения цены на нефть на нижний рост ВВП становится более слабым.
 

Фактически, согласно заданному альтернативному сценарию, более низкие цены на нефть увеличат вероятность экономического спада с 11% до 17% в среднесрочной перспективе", - сообщается в документе.

 

КГД: СНТ станет обязательной с 1 апреля 2022 года

23.12.2021, 12:44 11991
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан напомнили о продлении пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары до 1 апреля 2022 года при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комитет государственных доходов призывает участников внешнеэкономической деятельности к оформлению СНТ (сопроводительная накладная на товар) в ходе пилотного проекта в целях подготовки к обязательному оформлению СНТ с 1 апреля 2022 года.
 

В рамках пилотного проекта при осуществлении экспортных и импортных операций со странами ЕАЭС предусмотрено оформление СНТ до пересечения границы. В целях осуществления контроля за оформлением СНТ на автомобильных пунктах пропуска со странами ЕАЭС органами государственных доходов осуществляется подтверждение СНТ", - сообщили в КГД МФ РК.

 
По словам налоговиков, пилотный проект по оформлению СНТ нацелен на обеспечение мягкого перехода на обязательное оформление СНТ, что позволит налогоплательщикам адаптироваться к работе с СНТ, настроить учетные системы и взаимодействие с контрагентами.
 

По результатам мониторинга установлено, что с начала пилотного проекта при импорте товаров из стран ЕАЭС 22% налогоплательщиками не оформлены СНТ", - отметили в ведомстве.

 

Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции

23.12.2021, 12:29 13461
Депутат: в стране отсутствует методика расчета и прогнозирования инфляции
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Депутат сената парламента Республики Казахстан Едиль Мамытбеков в ходе обсуждения на пленарном заседании поправок по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства отметил необходимость изменить методику расчета инфляции в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сенатор отметил, что в законопроекте предполагаются расходы республиканского бюджета и темпы роста расходов с использованием целевого ориентира по инфляции.
 

Вместе с тем методика по определению целевого ориентира по инфляции не была представлена. Всем известно, что сложившийся реальный уровень инфляции намного превышает прогнозный... Мы не имеем на протяжении 30 лет независимости методику расчета и прогнозирования инфляции, о чем мы узнали на заседаниях рабочей группы. В принципе, все беды отсюда!" - цитирует спикера издание "Казправда".

 
Мамытбеков подчеркнул, что проблема шире, так как неправильное исчисление инфляции вводит в заблуждение при переводе номинального ВВП в реальный и, как следствие, создает у экономических властей необоснованное ощущение эффективности их работы, что не подтверждается фактическим состоянием производства и потребления, занятости и накоплений населения.
 

Поэтому многие наши индикаторы и желания, определенные в программах и проектах, не достигают своих целей", - заявил депутат.

 
В этой связи сенатор считает, что в течение всех лет независимости информация по инфляции была недостоверная.
 

И мы пребывали в состоянии безмятежности, когда надо было уже что-то делать", - добавил он.



В сентябре, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, президент Токаев раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции
 

Казахстанцы активно скупают жилье в Турции

23.12.2021, 09:32 26396
Казахстанцы активно скупают жилье в Турции
Фото: propertinterest.com
АЛМАТЫ. 23 ДЕКАБРЯ - Только в этом месяце, по информации местных СМИ, квартиры на побережье Средиземного моря приобрели почти 300 наших соотечественников. Риэлторы заявляют о десятках тысяч сделок с турецкой недвижимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Граждане Турции сейчас испытывают настоящий экономический шок. За последний месяц местную валюту так лихорадило, что некоторые предприниматели даже приостановили все продажи, чтобы понять, на сколько им придется повышать цены на свою продукцию, ведь лира рухнула уже больше чем на 50%. Правда, накануне турецкие деньги резко укрепились - с 18 до 12,5 за доллар. Произошло это на фоне заявления Эрдогана, объявившего о чрезвычайных мерах по укреплению нацвалюты. Впрочем, инфляцию в стране чиновникам сдержать так и не удалось. Вместе с продуктами выросли и цены на недвижимость. Однако квартиры и виллы на побережье Средиземного моря активно скупают, в том числе и казахстанцы, сообщает телеканал КТК.
 

С 2021 года цены на недвижимость выросли на 30%, аренда подорожала на 50%. Однако спрос на жилье не падает. Покупают его в основном иностранцы. Наибольший спрос – среди россиян и казахстанцев", - говорит риэлтор Джихангир Гоклер. 

 
За последний месяц, по данным турецких СМИ, квартиры у моря приобрели почти 300 казахстанцев. Это без учета крупных городов страны и Северного Кипра. Риэлторы же приводят свою статистику. По их данным, на одном только средиземноморском побережье Турции обосновалось уже несколько десятков тысяч наших соотечественников. Причем для иностранцев существуют свои ипотечные программы. Тем более, что наличие жилья позволяет получить вид на жительство.
 

Здесь 50 на 50. Есть такие, которые приезжают сюда жить. Есть такие, которые проводят здесь в отпуск. Чьи-то квартиры сдаются в аренду, пока собственник находится на родине - в Казахстане, России или Украине", - пояснил риэлтор Мирбек Турмагамбетов.

 
Впрочем, недвижимость в Турции наши граждане скупают не только из-за инвестиционной привлекательности самой страны, а это действительно так (даже несмотря на падение местной национальной валюты). Эксперты считают, что таким образом казахстанцы пытаются сохранить имеющийся капитал. Тем более, что жильем там торгуют не в национальной валюте, а в евро. 
 

Значительная часть казахстанцев, которые сейчас активно инвестируют в Турцию, там живут. Это связано в целом с неуверенностью и отсутствием в ближайшие годы стабильности - как экономической, так и политической. Поэтому уезжает средний класс и выше среднего. Люди хотят иметь "запасной аэродром". В Турции очень благоприятный климат, низкие цены и низкая стоимость проживания, а качество жизни за сопоставимые деньги выше", - говорит экономист Рахим Ошакбаев. 

 
По данным риэлторских агентств, казахстанцы сейчас на пятом месте по количеству купленного в этом месяце жилья в Турции. Впереди нас только граждане Ирана, Ирака, России и Германии.
 
Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье в РК и снижение спроса на него в 2022 году. 
 
 

Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу

22.12.2021, 19:24 71606
Из-за скачка цен на газ танкеры из СПГ меняют курс на Европу
Фото: ria.ru
ЛОНДОН. 22 ДЕКАБРЯ - Суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), которые направлялись в Азию, меняют курс на Европу, где цены на газ достигают новых пиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни, и накануне они особенно резко подскочили и поставили новый рекорд - 2190,4 доллара за тысячу кубометров, сообщила газета Financial Times.
 

Затем, к закрытию торговой сессии, они снизились почти до 2100 долларов, что всё равно более чем на 22% выше расчётной цены понедельника. "Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", - рассказал глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу.

 
Это неизбежно приводит к дополнительному спросу и на СПГ в Европе, почему поставки так и переориентируются. По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за все время - спотовые поставки СПГ в Европу оценивались из расчёта примерно в 48,5 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии.
 
В Азию СПГ поставляется в основном из США. Но в Европу уже перенаправляются и поставки с других континентов. 
 

Перевозки газа включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет", - сказал аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ, Алекс Фроули.

 
Напомним, цена на газ в Европе впервые превысила историческую отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
 
Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и 3000 долларов за тысячу кубометров. Такой прогноз дали аналитики.
 

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