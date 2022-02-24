FlyArystan открывает рейсы в Сочи

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Бюджетный авиаперевозчик FlyArystan открывает продажу билетов по новому направлению: из Атырау в Сочи, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Наша география полетов в российские города продолжает расширяться. С 21 марта 2022 года маршрутная сеть FlyArystan пополняется новым направлением Атырау-Сочи-Атырау. Мы надеемся, что в весенне-летний сезон наши пассажиры смогут оценить черноморский курорт, который славится не только доступными пляжными курортами, но и зелеными парками, водопадами и развитой инфраструктурой. С появлением нового направления у казахстанцев, появится больше возможности отдыхать на Черном море как со стороны Грузии, так и со стороны Краснодарского края соседней России", - поделилась новостью директор по продажам и маркетингу FlyArystan Мадина Бужинова.
Билеты можно приобрести в мобильном приложении и на сайте flyarystan.com. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 19 999 тенге по понедельникам. Длительность полета до Сочи составляет менее 2 часов. Из аэропорта Сочи до города курсируют скоростной поезд, автобус или такси.
В авиакомпании напомнили, что самолеты лоукостера регулярно летают в Москву, Новосибирск, Омск и Екатеринбург из Караганды, Алматы и Нур-Султана. Вместе с Россией, FlyArystan предлагает перелеты из Казахстана в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан и Грузию.