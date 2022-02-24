FlyArystan открывает рейсы в Сочи

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - За январь-декабрь 2021 года в страну прибыло 11 тысяч человек - на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на значительные 10,6% за год - до 32,2 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Численность выбывших увеличивается ежегодно, исключение составил лишь первый год пандемии COVID-19 - 2020 год - за счет локдаунов, закрытия границ и всевозможных ограничительных мер. При этом с 2017 года численность приезжающих в страну сокращается", - сообщает Ranking.kz.

Согласно данным обзора, в региональном разрезе большинство приехавших прибыли в Мангистаускую область: 2,7 тыс. человек - на 0,7% больше, чем годом ранее.

В тройке лидирующих по численности иммигрантов регионов также оказались Алматы и Шымкент. Абсолютное меньшинство прибыло в Кызылординскую область: всего 14 человек за 12 месяцев 2021 года.

Выбыло больше всего казахстанцев из Карагандинской области: 4,6 тыс. человек - сразу на 12,1% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская и Костанайская области.





Ranking.kz

"В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет больше всего в страну прибыло "технарей": 1,2 тыс. человек - на 40,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом выбыло 5,3 тыс. таких специалистов - на 17,6% больше, чем годом ранее. Разница между прибывшими и выбывшими работниками технических специальностей составила 4,5 раза", - поделились аналитики.



Кроме того, из страны выбыло 2,6 тыс. экономистов (прибыл всего 551 представитель этой специальности, разница с числом выбывших в 4,7 раза); 1,6 тыс. педагогов (против 427 прибывших, разница в 3,8 раза); 901 медик (против 324 приехавших, разница в 2,8 раза); 616 юристов (против 171 прибывшего специалиста с юридической специальностью, разница в 3,6 раза).