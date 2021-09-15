Госаудит выявил нарушения по 30 тыс. процедурам в сфере госзакупок

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - За 8 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено свыше 634 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 5,3 трлн тенге. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам проверок установлены нарушения по 30 тыс. процедурам, сообщил глава Минфина.

Объектами госаудита исполнено около 29 тыс. уведомлений об устранении нарушений. Проведено 2198 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено 1 трлн 429 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 146 млрд тенге", -уточнил спикер.

По его словам, нарушения на 94 млрд тенге устранены путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Также для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны порядка 2 тысяч рекомендаций.

Касательно управления госактивами Жамаубаев рассказал, что Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 733 объектов.

За отчетный период 106 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа на сумму 36 млрд тенге. 110 объектов находятся на торгах. 6 объектов направлено на ликвидацию. 451 объект предстоят к реализации", - добавил министр.





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