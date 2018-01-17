Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") Ляззат Ибрагимова сообщила, что государство останется основным акционером ЖССБК и банк сохранит все свои социальные функции и обязательства, передает Kazakhstan Today.

Она пояснила, что планируется реализация лишь миноритарной части акций банка.

"В своем послании глава государства отдельно отметил эффективность системы жилищных строительных сбережений, которую реализует Жилстройсбербанк. Она сделала жилье доступным для широких слоев населения. И стратегический партнер, которого ищет банк, поможет улучшить работу в этом направлении. В его лице мы видим специализированный, стабильный финансовый институт с международным опытом, который обеспечит дальнейшее качественное развитие ЖССБК. От такой сделки в первую очередь выиграют наши клиенты, ведь они смогут получать более технологичные услуги и самые выгодные продукты", - сказала Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что все действующие льготные условия по ставкам кредитования сохранятся в полном объеме, а приход инвестора не повлияет на выплату государственной премии для вкладчиков банка. Нормы о ее выплате закреплены в законе "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан".

Также Жилстройсбербанк продолжит свое участие в качестве основного оператора по реализации государственной программы "Нурлы жер". В ее рамках в прошлом году по линии ЖССБК в эксплуатацию было сдано 145 многоквартирных жилых домов на 8 672 квартиры. В этом году запланирована сдача еще 95 домов на 7 981 квартиру и 414 частных коттеджей в Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

АО "Жилстройсбербанк Казахстана" - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером Жилстройсбербанка является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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