Идеи подали как нечто уже решенное - МИИР о программе льготного автокредитования

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Уточняющие сведения по льготному автокредитованию пресс-секретарь МИИР РК Жанжигит Омархан разместил на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель управления автомобилестроения МИИР РК Руслан Хисамутдинов дал интервью телеканалу "Хабар", в котором рассказал о проектах новых программ льготного автокредитования, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. На основе этого интервью порталом kolesa.kz был опубликован материал "Новая программа льготного автокредитования. Первые подробности", впоследствии растиражированный другими СМИ. При этом изначальная информация немного искажена", - написал Омархан.

В частности, вместо формулировок "предлагается", "разрабатывается" и "прорабатывается", которые произносил Хисамутдинов, были использованы такие слова, как "будет", "выделят", которые имеют многообещающий и утвердительный характер. По словам пресс-секретаря ведомства, у читателей и зрителей могло сложиться ошибочное мнение о том, что новая программа льготного автокредитования уже сформирована и скоро будет запущена.

То есть, идеи, которые пока еще изучаются, поданы как нечто уже решенное. В этой связи хочу внести ясность: сейчас уполномоченными госорганами рассматриваются 2 варианта новых программ льготного автокредитования. В первом варианте на льготное кредитование предлагается направить 150 миллиардов тенге (не 250, как было сказано в СМИ), с разбивкой на 4 года (на первый год - 30 миллиардов). Условия кредитования предлагается оставить такими же, как у старых программ, запущенных с 2015 года",- сообщил пресс-секретарь министра индустрии и инфраструктурного развития.

Второй предлагаемый вариант включает идею о кредитовании социально-уязвимых слоев населения без первоначального взноса. На нее, как ранее отмечалось премьер-министром страны, предлагается выделить около 100 миллиардов тенге из средств, аккумулированных компанией "Оператор РОП".

Также сейчас обсуждается идея о снижении лимита кредитования по программам до 7 миллионов тенге "в одни руки". Будет ли принято это предложение, зависит от экономической выгоды и целесообразности.

Как бы то ни было, обе идеи еще на стадии обсуждения. Может, они не будут приняты в том виде, в каком предлагает МИИР РК. Поэтому говорить о готовых решениях и намерениях пока рано. В целом же, напомню, запустить новую программу льготного автокредитования планируется в течение 2022 года, после того, как какой-либо вариант проекта программы будет согласован, одобрен, принят и оформлен в соответствии со всеми полагающимися процедурами", - заключил Омархан.



