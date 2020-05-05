Инфляция в Казахстане в январе - апреле составила 3,2%

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в январе - апреле 2020 года составила 3,2%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за четыре месяца (апрель 2020 года к декабрю 2019 года) увеличились на 5,5%, непродовольственные товары - на 1,7%, платные услуги - на 1,5%", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике МНЭ РК.

С начала текущего года (апрель 2020 года к декабрю 2019 года) повышение цен отмечено на овощи на 24,9%, сахар-песок - на 13,6%, фрукты - на 12,5%, крупы - на 8,4%, масло сливочное - на 6,1%, баранину - на 5,4%, макаронные изделия, конину, говядину - по 4,9%, изделия из мяса - на 4,8%, муку - на 4,2%, рыбу мороженую - на 4,1%, сыр сычужный - на 3,7%, молоко пастеризованное - на 3,2%, свинину - на 2,9%, творог, колбасные изделия - по 2,8%, кисломолочные продукты - на 2,7%, булочные и мучные изделия - на 2,3%, чай - на 1,9%, хлеб - на 1,7%.

Табачные изделия подорожали на 4,7%, минеральная и питьевая вода - на 3,4%, прохладительные напитки - на 2,3%. Снижение цен зафиксировано на рис на 2,5%, пшено - на 1,3%, сообщили в Комитете.

Также прирост цен на лекарства составил 4%, товары личного пользования, моющие и чистящие средства - по 3,8%, автомобили - на 2,6%, бытовые приборы - 2,2%. Бензин подорожал на 4,1%, а дизельное топливо - подешевело на 2,2%.

Уровень цен на правовые услуги, страхование личных транспортных средств вырос по 10%, услуги детских дошкольных учреждений - на 2,2%, кабельного телевидения - на 1,9%, здравоохранения - на 1,5%. Абонентская плата за доступ к сети Интернет повысилась на 2%. Проезд городским транспортом (такси) подорожал на 4,2%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 6,2%, а на канализацию - снизились на 2,7%, холодную воду - на 1,8%.

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