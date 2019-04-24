Карагандинская область будет сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма и лёгкой промышленности

Караганда. 23 апреля. Kazakhstan Today - Карагандинская область договорилась с Узбекистаном о развитии сотрудничества в сфере туризма и лёгкой промышленности, передает Kazakhstan Today.

В Ташкенте состоялось официальное открытие Года Казахстана в Узбекистане. Церемония прошла с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева. На этом событии присутствовала и карагандинская делегация, сообщили в областном управлении предпринимательства.

В ведомстве отметили, что в развитии торгово-экономических отношений между странами большое внимание уделяется въездному туризму. Елбасы назвал это направление перспективным источником доходов. Главы государств обсудили возможность создания туристического кластера, который свяжет между собой главные духовные и исторические центры двух стран.

В ходе визита в Узбекистан карагандинцы приняли участие в выставке "Наследие Великой степи", где были представлены туристические объекты ТОП-10. В Карагандинской области точкой роста определена Балхашская курортная зона. Посетители выставки смогли ближе познакомиться с природным сокровищем Сарыарки благодаря информационным буклетам и видеороликам.

Участие в выставке стало логическим продолжением I Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, который прошёл в ноябре прошлого года в Шымкенте. На этой встрече акимат Карагандинской области заключил меморандумы о сотрудничестве с Ташкентской, Джизакской, Самаркандской областями. Документ предусматривает развитие связей в сфере туризма.

На встрече в Ташкенте обсуждались возможности привлечения инвестиций и организации потока туристов из Узбекистана в Балхаш. Кроме того, узбекские бизнесмены заинтересованы в развитии отношений в сфере лёгкой промышленности, уточнили в управлении предпринимательства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства