Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 378,17 тенге за доллар

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 1,77 тенге и составил 378,17 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,17 тенге за доллар (+1,77 тенге), суммарный объем торгов - 338 365 тыс. USD (+173 096 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 378,55 тенге за доллар США при объеме торгов 83 465 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 430,15 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8963 тенге за рубль при объеме торгов 15 000 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,3900 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней.

В торгах приняли участие 23 банка.

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