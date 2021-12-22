Kaspi Bank выплатит дивиденды по простым и привилегированным акциям за III квартал 2021 года

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Цены фьючерсов на газ в Европе в ближайшее время могут превысить и $3000 за тысячу кубометров. Такой прогноз дали аналитики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таким образом рынок отреагировал на решение "Газпрома" не бронировать на вторник мощности газопровода Ямал - Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии. Эксперты удивляются логике европейских партнеров, считающих Россию поставщиком последней инстанции, отмечая при этом, что пассивность регуляторов и политиков Старого Света может привести к дальнейшему росту цен, пишет "Известия".

Цены фьючерсов на газ в Европе 21 декабря в моменте превышали рекордные $2175 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные индекса TTF на лондонской бирже ICE. Прежний максимум был зафиксирован 6 октября, когда стоимость фьючерса составляла $1937 за тысячу кубометров. В течение дня 21 декабря цены откатывались и ниже $1980. К закрытию торгов в 20.00 мск котировки были на уровне $2094.

Накануне стало известно о том, что "Газпром" не забронировал на вторник мощности газопровода Ямал - Европа ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии и начался реверс из Германии в Польшу. Об этом свидетельствовали данные платформ GSA Platform и немецкого газотранспортного оператора Gascade.

21 декабря с началом "газовых суток" в 8.00 мск прямые поставки из польского участка в немецкий прекратились, а в 9.00 мск начался реверс в обратном направлении. Реверсные поставки с 9.00 до 12.00 мск незначительно колебались на уровне 120 тысяч кубометров в час.

Вопрос поставок газа по трубопроводу Ямал - Европа - это коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет (с заполнением второй нитки "Северного потока - 2"), это абсолютно коммерческая ситуация", - прокомментировал происходящее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газпром" продолжает снижать бронирование мощностей газопровода для транзита газа через Польшу. Компания на пятницу, 17 декабря, выкупала 27 млн кубометров, на субботу - 5,2 млн, на воскресенье - 4,2 млн, а на понедельник - 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал по 31,4 млн кубометров. Комментируя ситуацию, в компании отмечали, что "Газпром" "осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".

Ранее компания не стала резервировать мощности для транзита через Польшу по газопроводу Ямал-Европа на декабрь и использовала его на основе ежедневного бронирования. "Газпром" в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии. Также компания использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Газопровод Ямал - Европа наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Магистраль протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Трубопровод может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. При этом долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по магистрали Ямал - Европа закончился в прошлом году, и на 2020/21 газовый год компания бронировала мощность через аукцион.

Хотя "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства, о чем неоднократно говорили менеджеры и чиновники разных уровней, в Европе продолжают настаивать, что Старому Свету, возможно, понадобится больше российского газа, чем значится в контрактах. Об этом заявил в интервью испанской газете Pais глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Однако прекращение физических поставок природного газа из России по газопроводу Ямал - Европа - это чисто технический момент, напомнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

В декабре нынешнего года "Газпром" предпочитает бронировать мощности данного трубопровода по системе "на день вперед". И такое решение вполне понятно и обоснованно - начало зимы в России выдалось очень холодным, потребности в природном газе на внутреннем рынке растут, и первоочередная задача "Газпрома" - обеспечить голубым топливом отечественных потребителей. Кстати, именно на 21 декабря синоптики прогнозировали пик похолодания в Центральной России, вплоть до давно уже не регистрировавшейся отметки в минус 35 градусов по Цельсию. Поэтому неудивительно, что именно на вторник "Газпром" решил подстраховаться и сосредоточить свои усилия на снабжении внутренних потребителей", - сказал эксперт.

При этом работа газопровода Ямал - Европа не была остановлена - по нему газ перекачивается в реверсном режиме из Германии в Польшу, добавил он. Такое оперативное переключение заставляет предположить, что решение "Газпрома" не было сюрпризом для европейских партнеров, и они были о нем предупреждены, сказал Валерий Андрианов.

Возможность такого гибкого переключения - это еще один аргумент в пользу проекта "Северный поток - 2". При наличии такой мощной магистрали можно будет эксплуатировать газопровод Ямал - Европа в максимально гибком режиме, при необходимости прибегая и к реверсу. А вот "гибкость" тех рыночных механизмов, на которые делал ставку ЕС в своей энергетической политике, не прошла проверку нынешним ценовым кризисом, - отметил эксперт. - Интересно, привело ли решение "Газпрома" на день отказаться от транзита по маршруту Ямал - Европа к массовому развороту танкеров-газовозов с катарским и американским СПГ в сторону ЕС? Ведь именно в "гибкой" торговле СПГ видели панацею против "монополизма" "Газпрома" в Европе. И где теперь эти "борцы с монополизмом"? Где дополнительные поставки сжиженного газа или увеличение перекачки по трубопроводам из Норвегии и Северной Африки?"

К новому витку роста цен на газ изначально привели словесные интервенции немецких регуляторов, напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Заявление главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна [16 декабря] о том, что решения о сертификации газопровода "Северный поток - 2", вероятно, не произойдет в первой половине 2022 года, привели к возобновлению роста цены фьючерсов на газ. А это в свою очередь оказало влияние на снижение спроса и динамику поставок по магистрали Ямал - Европа. Об этом говорили и в самом "Газпроме"", - указала эксперт.

Действительно, о влиянии цен на спрос упоминал глава финансового департамента российского газового монополиста Александр Иванников.

Опрошенные "Известиями" аналитики сходятся во мнении, что рекорд 21 декабря - не предел.

Зима, по большому счету, только начинается. Естественно, в зависимости от погоды и доступности газа на рынке возможны колебания, но тенденция скорее будет в сторону роста, чем снижения. Радикально картину может изменить только резкое увеличение предложения. А это возможно только при заключении дополнительных контрактов с Россией на импорт газа и запуске "Северного потока - 2", либо перенаправлении больших объемов СПГ из Азии в Европу", - считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Вскоре стоимость фьючерсов может пробить отметку и $2500, и $3000 за тысячу кубометров, если европейские регуляторы будут проявлять пассивность, спрогнозировал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, любая словесная интервенция о возможном запуске "Северного потока - 2" может значительно снизить цены, пишет издание.