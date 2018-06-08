Пекин. 8 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Пекине в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику было подписано Соглашение о создании совместного казахстанско-китайского фонда Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund, передает Kazakhstan Today.

"Планируемый целевой размер создаваемого фонда составит до $500 млн. Основные инвестиции фонда будут направлены на реализацию проектов на территории Казахстана в различных отраслях экономики, в том числе - развитии инфраструктуры, переработке природных ресурсов, логистике, информационных технологиях, обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе", - сказал в ходе церемонии подписания председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов.

Как сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек", от казахстанской стороны соглашение подписал Арифханов, от китайской - генеральный директор CITIC Eurasian Capital Limited Сунь Ян и президент Китайско-Евразийского фонда экономического сотрудничества Линь Ган.

Казахстанским партнером по реализации соглашения станет АО "Казына Капитал Менеджмент" - дочерняя организация холдинга "Байтерек". Ранее 7 июня 2017 года в Астане в рамках саммита Шанхайской Организации Сотрудничества был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию инвестиционного фонда, отметил в пресс-службе.

"Новый фонд Eurasian Nurly (Bright) Investment Fund позволит привлечь в экономику Казахстана инвестиции от крупных институциональных и частных инвесторов Китая - CITIC Group, China Eurasian Economic Cooperation Fund, Asia Investment Finance Group Limited и других. Подписание соглашения является результатом нашей плодотворной работы по расширению источников финансирования казахстанских проектов", - отметил заместитель председателя правления АО "Казына Капитал Менеджмент" Асет Сагимбеков.

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