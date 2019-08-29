Казахстан и Россия договорились о сборке вертолетов Ми в Алматы

Москва. 28 августа. Kazakhstan Today - Казахстан и Россия договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на полях ХIV Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым ход реализации совместных документов, подписанных 3 апреля 2019 года в рамках визита президента Казахстана в Россию, сообщили в пресс-службе посольства РК в РФ.

Достигнута договоренность о начале крупноузловой сборки с 2020 года вертолетов семейства "Ми" гражданского назначения на базе Алматинского авиаремонтного завода №405. Кроме того, в области самолетостроения дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий", - проинформировали в посольстве.

Отмечается, что особый акцент был сделан на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производственную цепочку по сборке авиабортов, выпускаемых в Российской Федерации.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, предусматривающих развитие промышленной кооперации и реализацию двусторонних проектов, в том числе на базе существующих и новых производств на территории Республики Казахстан.

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