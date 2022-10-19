Казахстан импортировал из России 50 тысяч тонн дизтоплива - Скляр

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня из России в Казахстан отгружено 50 тысяч тонн дизельного топлива, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр.

Для стабилизации ситуации в рамках индикативного баланса между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (до 520 тысяч тонн в 2022 году) организован импорт дизельного топлива в объеме 100 тысяч тонн в сентябре и октябре 2022 года.

На сегодня согласно графику отгружено 50 тысяч тонн дизельного топлива, которые распределены для нужд АО "НК "Казахстан темiр жолы". В настоящее время ситуация с обеспечением внутреннего рынка ГСМ стабильная", - написал Скляр в ответе на депутатский запрос.

В целом, по его словам, в Казахстане за 9 месяцев 2022 года произведено 4,03 млн тонн дизельного топлива, что больше на 302 тысячи тонн, или на 8 % аналогичного периода прошлого года.

На начало октября 2022 года остатки дизельного топлива составляют 158,4 тысячи тонн, совокупные - 290 тысяч тонн (с учетом запасов на НПЗ и импорта), что покрывает внутреннюю потребность страны. При этом по состоянию на 1 июня 2022 года резервы дизельного топлива составляли 402 тысячи тонн, которые были использованы для обеспечения потребностей внутреннего рынка (в августе т.г. остатки снизились до 220 тысяч тонн)", - проинформировал первый вице-премьер.

Он также отметил, что с апреля 2022 года за счет курсовой разницы между российским рублем и тенге усилился диспаритет цен на розничную реализацию дизельного топлива в два раза, что послужило основной причиной повышенного спроса и перетока дизельного топлива в соседние страны.

В результате в начале сентября 2022 года на внутреннем рынке дизельного топлива ощущался дефицит, который совпал с началом уборочной кампании в стране", - пояснил он, добавив, что отгрузка льготного дизтоплива в объеме 423,5 тысячи тонн для СХТП осуществляется на приоритетной основе.





Ранее генпрокурор назвал виновных в росте цен на дизтопливо.



