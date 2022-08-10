Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В реестр предприятий, имеющих право экспорта баранины и говядины в Саудовскую Аравию, включены 5 казахстанских мясоперерабатывающих компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в реестр включены: ТОО "Алтын Казык" (Акмолинская область), ТОО "Актюбинский Мясной Кластер" (Актюбинская область), ТОО "Empire Food" (Алматинская область), ТОО "Meat Processing and Service LLP" (Алматинская область), ТОО "Кублей" (Западно-Казахстанская область).
Ранее в период с 6 по 14 сентября 2021 года была проведена инспекция указанных 5 казахстанских мясоперерабатывающих предприятий специалистами ветеринарной службы Саудовской Аравии.
Таким образом, отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта казахстанской животноводческой продукции на территории других стран", - добавили в МСХ РК.