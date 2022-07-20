Казахстан намерен расширять экономическое сотрудничество со странами ЕС

Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за 6 месяцев 2022 года составил 20,1 млрд долларов, что на 51,2% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сегодня на заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз" с участием представителей 19 стран ЕС, руководителей центральных госорганов и нацкомпаний сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Открывая заседание, Смаилов отметил, что Европейский союз является одним из основных политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана на протяжении многих лет.
В ходе заседания участники обсудили вопросы добычи полезных ископаемых, применения новых технологий, оцифровки геологических данных, привлечения инвестиций, переработки промышленных отходов и защиты окружающей среды.
Мы видим, что Евросоюз проявляет интерес к казахстанской горнодобывающей промышленности. Действительно, потенциал сотрудничества в этом секторе огромен. В этой связи призываем геологические службы стран Европейского союза к совместному партнерству в сфере цифровизации, развития геологической науки и создания отраслевой инфраструктуры", - заявил Смаилов.
По его данным, по итогам I квартала 2022 года валовой приток иностранных инвестиций вырос на 54% и составил 6,8 млрд долларов. При этом уровень привлечения капитала в горнодобывающую промышленность вырос на 35,7%, составив 3,5 млрд. В рамках автоматизации отрасли создается единая платформа Kaznedra путем объединения и интеграции всех существующих информсистем в сфере недропользования. Данная платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам в режиме единого окна.
Смаилов подчеркнул, что Казахстан наряду с традиционными видами геологоразведочных работ интересуют передовые методы геофизических исследований.
Пользуясь случаем, хотел еще раз подтвердить твердое намерение Казахстана расширять и укреплять наше экономическое сотрудничество со странами Евросоюза", - резюмировал Смаилов.